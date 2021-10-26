Сейчас правила въезда не изменились - украинцы могут путешествовать в большинство стран-членов ЕС.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что внешнеполитическое ведомство прилагает усилия для сохранения возможности украинцам путешествовать в страны Европейского Союза на случай исключения Украины из "зеленого" списка безопасных стран, гражданам которых разрешено въезжать в ЕС в период пандемии коронавируса.

Об этом глава МИД сообщил во время общения с пользователями Twitter-сообщества.

"Сейчас правила пока не изменились. Мы применим все дипломатическое мастерство, чтобы даже в случае исключения из "зеленого" списка ЕС украинцы имели возможности путешествовать в страны Евросоюза", - сообщил Кулеба.

Как сообщал УНИАН, 25 октября журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк заявлял, что Украина на этой неделе может остаться в списке стран, из которых разрешен въезд в условиях пандемии.

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Ранее спикер украинского МИД Олег Николенко отмечал, что, в случае принятия решения ЕС об исключении Украины из "зеленой" зоны, это не отменит безвизовый режим. Он пояснил, что такое решение лишь вводит временные ограничения на несущественные (туристические) поездки для противодействия распространению коронавирусной болезни. Решение может быть пересмотрено во время следующего обновления списка в случае, если эпидемическая ситуация улучшится.

Николенко напомнил, что актуальная информация об условиях въезда граждан Украины в каждую отдельную страну ЕС и других стран мира доступна на интерактивной карте МИД Украины.

15 июля в Евросоюзе разрешили туристам из Украины путешествовать в страны-члены Евросоюза.

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Автор: Виталий Саенко