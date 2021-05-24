Рейсы будут выполняться с 25 июня из аэропорта «Борисполь» в аэропорт Рас-эль-Хайма дважды в неделю.

Департамент по развитию туризма эмирата Рас-эль-Хайма (RAKTDA) договорился о стратегическом партнерстве с украинским перевозчиком «Международные авиалинии Украины» (МАУ), что предусматривает открытие прямого рейса в эмирата Рас-эль-Хайма с 25 июня 2021 года.

Читайте такжеВ ОАЭ откроют панорамный ресторан на высоте полтора километра над землей

Как сообщает пресс-служба МАУ, международный аэропорт Рас-эль-Хайма будет дважды в неделю принимать рейсы из международного аэропорта «Борисполь» (Киев) с перспективой увеличения частоты полетов в будущем.

«Мы планируем увеличивать частоту полетов, учитывая ожидаемый нами высокий уровень спроса, особенно в летние месяцы», - отметил СЕО МАУ Евгений Дыхне.

МАУ станет первой украинской авиакомпанией, которая будет осуществлять прямые перелеты в Рас-эль-Хайму, и одним из главных стратегических авиационных партнеров для эмирата, который сейчас динамично развивается.

Отмечается, что полет из Киева в международный аэропорт Рас-эль-Хайма будет составлять около пяти часов. По прибытии все гости эмирата должны будут пройти обязательное бесплатное ПЦР-тестирование в аэропорту Рас-эль-Хайма, а перед возвращением домой у туристов будет возможность пройти повторное бесплатное тестирование.

«Украина - быстрорастущий и важный рынок для эмирата Рас-эль-Хайма, и наше партнерство с «Международными авиалиниями Украины» - еще один шаг в рамках стратегии увеличения туристического потока за счет налаживания прямого авиасообщения. Это ключевой шаг в восстановлении международного туризма в соответствии с нашей широкой стратегией изучения новых маршрутов через основные, вторичные рынки и рынки, которіе развиваются, благодаря чартерным и регулярным рейсам», - прокомментировал генеральный директор Департамента по развитию туризма эмирата Рас-эль-Хайма Раки Филлипс.

Читайте также​В ОАЭ откроют курорт в мальдивском стиле

Отметим, Рас-эль-Хайма является самым северным эмиратом в составе ОАЭ, где благодаря удачному географическому положению даже высокие летние температуры переносятся гораздо легче, чем в Дубае или Абу-Даби. При этом Рас-эль-Хайма может предложить туристам отдых на любой вкус: релакс на морских курортах с десятками километрах чистейших пляжей, сафари на джипах по терракотовым дюнам в пустыне, визит на единственную в Персидском заливе ферму по выращиванию жемчуга (Suwaidi Pearls Farm), приключенческий курс выживания в экстремальном лагере Беар Гриллс (Bear Grylls Explorer Camp), захватывающий полет на самом длинном в мире зиплайне (Jais Adventure Peak) над горой Джебель Джейс и многое другое. Подробнее читайте в нашем большом материале.

Как сообщал УНИАН, в апреле авиакомпания «Международные авиалинии Украины» представила сеть маршрутов на период летней навигации, запуск которых позволит восстановить авиационное сообщение регионов Украины с многочисленными странами Европы через Международный аэропорт «Борисполь».

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Авторы: Марина Григоренко, Павел Степанец