Запуск рейсов по этим маршрутам позволит восстановить авиационное сообщение регионов Украины с многочисленными странами Европы.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» представила сеть маршрутов на период летней навигации, запуск которых позволит восстановить авиационное сообщение регионов Украины с многочисленными странами Европы через международный аэропорт «Борисполь».

Читайте такжеМАУ начнет чаще летать в Стамбул: будет больше рейсов из Киева и возобновятся полеты из Одессы

Об этом сообщила пресс-служба компании.

В частности, МАУ продолжит выполнять внутренние рейсы совместно с авиакомпанией-партнером по направлениям - Харьков (HRK), Львов (LWO), Днепр (DNK), Запорожье (OZH) и Ивано-Франковск (IFO) и собственные регулярные рейсы - в Одессу (ODS) и в Херсон (KHE), начиная с июня 2021 года.

Также пресс-служба сообщила о маршрутах, по которым МАУ продолжит выполнять международные рейсы: Киев - Амстердам (АMS) - Киев; Киев - Ереван (EVN) - Киев; Киев - Дубай (DXB) - Киев; Киев - Лондон (LGW) - Киев; Киев - Вильнюс (VNO) - Киев; Киев - Париж (CDG) - Киев; Киев - Лондон (LHR) - Киев; Киев - Каир (CAI) - Киев; Киев - Мюнхен (MUC) - Киев; Киев - Берлин (BER) - Киев Киев - Женева (GVA) - Киев; Киев - Тбилиси (TBS) - Киев; Киев - Баку (GYD) - Киев; Киев - Тель-Авив (TLV) - Киев; Одесса - Тель-Авив (TLV) - Одесса; Киев - Прага (PRG) - Киев; Киев - Стамбул (IST) - Киев; Одесса - Стамбул (IST) - Одесса; Киев - Милан (MXP) - Киев.

Также МАУ планирует возобновить рейсы по направлениям: Киев - Ницца (NCE) - Киев (начиная с 17 июня 2021 года); Одесса (ODS) - Вильнюс (VNO) - Одесса (ODS) (с 13 июня); Киев - Дели (DEL) - Киев (планируется рейс 11 апреля; начиная с 02 мая по 30 мая – по воскресеньям, возвращение - по понедельникам. Два рейса в мае – 18 мая и 25 мая. Регулярный старт программы с 1 июня); Киев - Анкара (ESB) - Киев (с 20 июня); Киев - Рим (FCO) - Киев (с 18 июня); Львов - Тель-Авив (TLV) - Львов (с 20 июня); Харьков - Тель-Авив (TLV) - Харьков (с 20 июня); Киев - Варшава (WAW) - Киев (с 18 июня); Киев - Афины (ATH) - Киев (с 18 июня); Киев - Кишинев (KIV) - Киев (с 29 апреля); Киев - Барселона (BCN) - Киев (с 14 апреля); Киев - Ларнака (LCA) - Киев (с 24 апреля); Киев - Ташкент (TAS) - Киев (с 8 апреля); Киев - Батуми (BUS) - Киев (с 10 июня).

Дополнительно, на самых популярных маршрутах МАУ предложит увеличенное количество частот, в частности: Киев - Лондон (LHR, LGW) - Киев (10 частот в неделю); Киев - Стамбул (IST) - Киев (21 частота в неделю, а также дополнительно выполняются рейсы между Одессой и Стамбулом); Киев - Тель-Авив (TLV) - Киев (14 частот в неделю).

Также авиакомпания планирует выполнение рейсов по маршруту Киев - Джидда (JED) - Киев в рамках летней навигации 2021 года.

Согласно сообщению, в связи с эпидемической ситуацией, закрытыми границами, строгими правительственными ограничениями во многих странах, МАУ приняла решение о переносе старта рейсов по маршруту Киев - Торонто - Киев и Киев - Нью-Йорк - Киев на третий квартал 2021 года.

Дополнительно авиакомпания МАУ предлагает ряд популярных чартерных маршрутов, на которые можно приобрести билеты на официальном сайте авиакомпании, в частности: Киев - Ла-Романа (LRM) - Киев; Киев - Невшехир (NAV) - Киев; Киев - Марса-Алам (RMF) - Киев; Киев - Пула (PUY) - Киев; Киев - Сплит (SPU) - Киев.

Работа МАУ в условиях пандемии

В апреле 2021 года авиакомпания «Международные авиалинии Украины» подвела предварительные итоги работы за первый квартал 2021 года и сообщила о продолжении постепенного восстановления сети полетов несмотря на факторы, связанные с пандемией COVID-19.

В частности, компания сообщила, что количество выполненных регулярных рейсов составило 1 тыс. 424, что на 82% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Количество чартерных рейсов составило 1 тыс. 116 по сравнению с 419 рейсами в 2020 году.

Общее количество перевезенных пассажиров МАУ составило 322 тыс. 733, что 67% меньше, чем за аналогичный период 2020 года, в частности: пассажиры регулярных рейсов - 121 тыс. 047 (900 тыс. 516 в 2020 году), пассажиры чартерных рейсов - 201 тыс. 685 (75 тыс. 520 в 2020 году).

Процент транзита за первые 3 месяца года составил 34% (учитывая все регулярные рейсы) по сравнению с 46% в 2020 году.

Также пресс-служба сообщила, что с 1 января по 31 марта 2021 года было рассмотрено и обработано около 30 тыс. запросов пассажиров и оформлено возвратов на сумму 6 млн 711 тыс. 576 долларов США. Всего же за 12 месяцев своей деятельности в период пандемии с апреля 2020 года по март 2021 года включительно МАУ вернула пассажирам более 33 миллионов долларов США.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь».

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Автор: Павел Степанец