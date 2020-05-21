Львовские медики нарядили городские скульптуры львов в вышиванки
17:52, 21 мая 2020Новости туризма
7 0
Также на площади Рынок вышиванки и маски надели античным статуям Нептуна, Амфитриты, Адониса.
Львов на площади Рынок одели в вышиванки / фото radiosvoboda.org
Во Львове медицинские работники отметили День вышиванки, нарядив в национальный наряд скульптуры львов на площади Рынок.
Читайте такжеВо Львове немного основанный ослабят карантин – главный медик города
Как сообщает «Радио Свобода», это была акция благодарности всем медицинским работникам за борьбу с коронавирусом.
«Живем в необычном режиме, но держимся, должны, потому что работаем в сфере, где должны помогать людям. Имеем надежду, что это закончится и Львов вернется к своей жизни. Мы живучая нация и умеем справляться, выберемся из этого», – отметила участница акции, врач Елена Смоляр.
Также на площади Рынок в вышиванки и маски нарядили античные статуи Нептуна, Амфитриты, Адониса.
Ранее во Львове придумали, как проводить экскурсии в условиях карантина.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter