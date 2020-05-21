Львовские медики нарядили городские скульптуры львов в вышиванки

Также на площади Рынок вышиванки и маски надели античным статуям Нептуна, Амфитриты, Адониса.

Во Львове медицинские работники отметили День вышиванки, нарядив в национальный наряд скульптуры львов на площади Рынок.

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Как сообщает «Радио Свобода», это была акция благодарности всем медицинским работникам за борьбу с коронавирусом.

«Живем в необычном режиме, но держимся, должны, потому что работаем в сфере, где должны помогать людям. Имеем надежду, что это закончится и Львов вернется к своей жизни. Мы живучая нация и умеем справляться, выберемся из этого», – отметила участница акции, врач Елена Смоляр.

Также на площади Рынок в вышиванки и маски нарядили античные статуи Нептуна, Амфитриты, Адониса.

Ранее во Львове придумали, как проводить экскурсии в условиях карантина.