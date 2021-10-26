Полеты будут выполняться три раза в неделю.

Авиакомпания Qatar Airways с 9 декабря открывает прямые рейсы Доха-Одесса.

Об этом сообщает Avianews.com.

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Полеты будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

"Мы начали выполнять рейсы в Украину с августа 2017 года. И запуск рейсов в Одессу является знаковой вехой нашего сотрудничества с Украиной", — прокомментировал открытие маршрута глава группы Qatar Airways Акбар Аль-Бакер.

Расписание предусматривает вылеты в 08:30 из Дохи и в 16:45 из Одессы.

Расписание рейсов:

Доха 08:30 → Одесса 12:45, вторник, четверг, суббота

Одесса 16:45 → Доха 22:50, вторник, четверг, суббота

Пассажирам из Одессы будут доступны стыковки с 85 рейсами авиакомпании. В их число входят Мальдивы, Сейшелы, Занзибар, Сингапур, Гонконг, Бангкок, Сидней и другие города.

Qatar Airways и Украина:

В декабре 2020 года авиакомпания Qatar Airways возобновила полеты в Украину.

Авиакомпания получила звание лучшей в 2021 году и имеет рейтинг 5* по версии Skytrax.

Также авиакомпания была признана лучшей в мире по версии Skytrax 2019.

Автор: Елена Коваленко