Авиакомпания Qatar Airways с 9 декабря открывает прямые рейсы Доха-Одесса.
Об этом сообщает Avianews.com.
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Полеты будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.
"Мы начали выполнять рейсы в Украину с августа 2017 года. И запуск рейсов в Одессу является знаковой вехой нашего сотрудничества с Украиной", — прокомментировал открытие маршрута глава группы Qatar Airways Акбар Аль-Бакер.
Расписание предусматривает вылеты в 08:30 из Дохи и в 16:45 из Одессы.
Расписание рейсов:
Доха 08:30 → Одесса 12:45, вторник, четверг, суббота
Одесса 16:45 → Доха 22:50, вторник, четверг, суббота
Пассажирам из Одессы будут доступны стыковки с 85 рейсами авиакомпании. В их число входят Мальдивы, Сейшелы, Занзибар, Сингапур, Гонконг, Бангкок, Сидней и другие города.
Qatar Airways и Украина:
В декабре 2020 года авиакомпания Qatar Airways возобновила полеты в Украину.
Авиакомпания получила звание лучшей в 2021 году и имеет рейтинг 5* по версии Skytrax.
Также авиакомпания была признана лучшей в мире по версии Skytrax 2019.