Дополнительные маршруты будут курсировать в Одессу и Геническ.

"Укрзализныця" (УЗ) назначила дополнительные рейсы поездов в Одессу и Геническ.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

В частности, дополнительные рейсы поезда №131/132 "Житомир - Одесса" запланированы на 18, 22, 26 и 30 июля, а также на 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 и 30 августа.

Пресс-служба напомнила, что из Житомира поезд отправляется в 23:15 и прибывает в Одессу в 9:29. Обратно он отправляется в 12:27 и прибывает в Житомир в 22:10.

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Кроме того, с 17 июля "Укрзализныця" запускает дополнительный поезд "Интерсити" №729/730 сообщением "Харьков - Геническ", который будет курсировать ежедневно.

В частности, "Интерсити" будет отправляться из Харькова в 06:29 и прибывать к морю в 13:26. Обратно, из Геническа, он будет отправляться в 14:04 и прибывать в Харьков в 21:34.

Поезд будет останавливаться на станциях Лозовая, Павлоград, Синельниково, Запорожье, Мелитополь и Новоалексеевка.

Отмечается, что причиной назначения дополнительных рейсов является большая популярность указанного маршрута. Очевидно, украинских отдыхающих даже не отпугивают новости о медузах, комаровах и других представителях животного мира, которые портят морской отдых.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" с 12 июля запустила дополнительный двухгруппный ночной скорый поезд №250/261-262/249 сообщением Кременчуг, Полтава, Харьков-Бердянск.

С 6 июля "Укрзализныця" ускорила ежедневный поезд №227/228 "Киев - Бердянск", теперь он находится на пути следования на 2 часа 30 минут меньше, чем раньше.

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Автор: Павел Степанец