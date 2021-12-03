Авиакомпания МАУ объявила о запуске прямых рейсов из Одессы в Ивано-Франковск.
Об этом сообщает Avianews.com.
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Первый рейс состоится 25 декабря, второй - 8 января 2022 года. С 16 января рейсы будут выполняться один раз в неделю, по воскресеньям.
Расписание предусматривает полетную программу до 13 марта 2022 года включительно.
МАУ будет выполнять рейсы в дневное время с вылетом в 11:55 из Одессы и в 14:10 из Ивано-Франковска.
Ивано-Франковск расположен в 100 км от горнолыжного курорта Буковель.
Расписание рейсов:
Одесса 11:55 → Ивано-Франковск 13:10
Ивано-Франковск 14:10 → Одесса 15:25
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