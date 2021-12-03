МАУ запускает прямые рейсы на горнолыжный курорт

МАУ будет выполнять рейсы в дневное время с вылетом в 11:55 из Одессы и в 14:10 из Ивано-Франковска.

Авиакомпания МАУ объявила о запуске прямых рейсов из Одессы в Ивано-Франковск. Об этом сообщает Avianews.com. Читайте такжеАвиакомпания МАУ с 8 августа запустит рейсы из Киева в Ниццу Первый рейс состоится 25 декабря, второй - 8 января 2022 года. С 16 января рейсы будут выполняться один раз в неделю, по воскресеньям. Расписание предусматривает полетную программу до 13 марта 2022 года включительно. МАУ будет выполнять рейсы в дневное время с вылетом в 11:55 из Одессы и в 14:10 из Ивано-Франковска. Ивано-Франковск расположен в 100 км от горнолыжного курорта Буковель. Расписание рейсов: Одесса 11:55 → Ивано-Франковск 13:10 Ивано-Франковск 14:10 → Одесса 15:25 МАУ и зимние полеты: МАУ анонсировала перечень регулярных маршрутов, которыми пассажиры смогут воспользоваться зимой 2021-2022 годов.

2 ноября 2021 года МАУ презентовала перечень чартерных программ, которыми пассажиры смогут воспользоваться зимой 2021-2022.

30 ноября 2021 года тало известно о том, что МАУ получила разрешение на новые международные маршруты. Автор: Елена Коваленко

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