Расписание предусматривает полетную программу до 13 марта 2022 года включительно. / фото УНИАН Владимир Гонтар

Авиакомпания МАУ объявила о запуске прямых рейсов из Одессы в Ивано-Франковск.

Об этом сообщает Avianews.com.

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Первый рейс состоится 25 декабря, второй - 8 января 2022 года. С 16 января рейсы будут выполняться один раз в неделю, по воскресеньям.

Расписание предусматривает полетную программу до 13 марта 2022 года включительно.

МАУ будет выполнять рейсы в дневное время с вылетом в 11:55 из Одессы и в 14:10 из Ивано-Франковска.

Ивано-Франковск расположен в 100 км от горнолыжного курорта Буковель.

Расписание рейсов:

Одесса 11:55 → Ивано-Франковск 13:10

Ивано-Франковск 14:10 → Одесса 15:25

МАУ и зимние полеты:

  • МАУ анонсировала перечень регулярных маршрутов, которыми пассажиры смогут воспользоваться зимой 2021-2022 годов.
  • 2 ноября 2021 года МАУ презентовала перечень чартерных программ, которыми пассажиры смогут воспользоваться зимой 2021-2022.
  • 30 ноября 2021 года тало известно о том, что МАУ получила разрешение на новые международные маршруты.

Автор: Елена Коваленко