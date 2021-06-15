Посадку осуществляли при поддержке спасательно-пожарной службы аэропорта.

В аэропорту Катовице-Пыжовице в Польше совершили экстренную посадку пассажирского самолета Wizz Air, следовавшего в Украину.

Об этом пишет PMF 24.

Воздушное судно рейсом Катовице-Запорожье приземлился на польском аэродроме из-за неисправного шасси. На борту самолета находились 153 пассажира. Ни экипаж, ни пассажиры не пострадали.

Решение об экстренной посадке принял пилот, который вовремя заметил техническую ошибку сразу после взлета.

Читайте такжеВ ЕС отменили некоторые ограничения на путешествия для владельцев "COVID-паспортов"Еще около часа Wizz Air кружил над Катовице, поскольку баки судна были наполнены топливом, рассчитанные на долгий путь. А чтобы приземлиться безопасно, нужно снизить вес до минимума, указанном производителем. Эта модель самолета не может сливать топливо на ходу, поэтому пилотам пришлось его "сжигать".

Посадку осуществляли при поддержке спасательно-пожарной службы аэропорта и пожарной части, но необходимости вмешиваться в ситуацию не было.

Ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что эпидемическая ситуация в Украине начала отвечать критериям Евросоюза "зеленой" зоны.

Так, за минувшие сутки в стране было выявлено 420 новых больных COVID-19. Это самый низкий показатель за последний год.

11 июня Евросоюз окончательно решил вопрос с открытием границ после длительного карантина в связи с пандемией коронавируса. Там одобрили введение COVID-паспортов для туристов, которые будут свидетельствовать о полной вакцинации иностранцев от COVID-19 или отрицательном тесте на недуг.

Впрочем, въезжать по новым смягченным правилам будут лишь те, кто привит утвержденными ЕС и ВОЗ препаратами. CoronaVac, которой массово вакцинируют украинцев, в перечень пока не входит.

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Автор: Яна Ставская