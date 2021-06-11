Ограничения для зарубежных туристов будут основываться на том, какая эпидемиологическая обстановка с COVID-19 в их стране.

Страны Евросоюза договорились смягчить ограничения на поездки в течение лета, что позволит полностью вакцинированным от коронавируса туристам не сдавать тесты или не оставаться на карантине по прибытию и расширить перечень регионов ЕС, из которых безопасно путешествовать.

Послы 27 стран-членов ЕС одобрили предложение Еврокомиссии о том, что люди, которые полностью вакцинировались минимум за 14 дней до путешествия, должны иметь возможность свободно путешествовать из одной страны ЕС в другую.

Ограничения для зарубежных туристов будут основываться на том, какая эпидемиологическая обстановка с COVID-19 в их стране.

ЕС вводит сертификаты COVID-19, которые будут свидетельствовать, что человек привит одной из вакцин, одобренных европейским регулятором или Всемирной организацией здравоохранения, или имеет иммунитет, поскольку раньше переболел коронавирусом, или недавно получил отрицательный результат теста. Система пока запущена в тестовом режиме, а с 1 июля она заработает официально.

Читайте такжеВ Евросоюзе снова обсудят введение паспорта вакцинации от коронавирусаГосударства-члены также смогут нажать на "экстренный тормоз" и запретить все поездки из региона, где будет наблюдаться всплеск заболевания, передает Reuters.

Система разработана также для применения к странам, не входящим в Шенгенскую зону - Исландии, Лихтенштейну, Норвегии и Швейцарии, но не для Великобритании.

Прибывающие из других стран также могут совершать поездки, если они могут доказать, что привиты. Однако пограничная политика в целом является вопросом отдельных стран ЕС, поэтому они могут устанавливать собственные правила.

Введение паспортов вакцинации в ЕС: детали

По данным на 10 июня, от коронавируса в ЕС были полностью вакцинированы около 100 млн человек.

Европарламент на этой неделе утвердил введение COVID-сертификатов. Обладающих им европейцев освободят от обязанности сдавать тесты на коронавирус.

В ЕС одобрены для применения вакцины от компаний AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.

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Автор: Ирина Погорелая