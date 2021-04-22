Стюардессы четыре раза просили пассажиров отдать им мусор.

В сети возмутились поведением пассажиров самолета Харьков - Хургада.

Читайте такжеWindrose будет летать из Киева на родину ЗеленскогоВидео опубликовано в группе Харьков 1654 в Facebook.

Пассажиры оставили на своих местах бутылки, пакеты, использованные салфетки и другой мусор.

"Я просто в шоке от наших земляков. На борту самолета Харьков - Хургада 21.04.21 летели свиньи, которые просто кидали мусор на пол", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стюардессы четыре раза просили их отдать им мусор.

"Просто жесть, нет слов и очень стыдно!" - отметил автор поста.

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Автор: Людмила Жерновская