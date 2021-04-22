В сети возмутились поведением пассажиров самолета Харьков - Хургада.
Читайте такжеWindrose будет летать из Киева на родину ЗеленскогоВидео опубликовано в группе Харьков 1654 в Facebook.
Пассажиры оставили на своих местах бутылки, пакеты, использованные салфетки и другой мусор.
"Я просто в шоке от наших земляков. На борту самолета Харьков - Хургада 21.04.21 летели свиньи, которые просто кидали мусор на пол", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стюардессы четыре раза просили их отдать им мусор.
"Просто жесть, нет слов и очень стыдно!" - отметил автор поста.
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