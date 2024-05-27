Власти рассматривают возможность открытия пляжей на внутренних водоемах области и в пределах лиманов.

На Николаевщине пляжный сезон на море не будут открывать из-за российских обстрелов, но рассматривают возможность запуска его на внутренних водоемах области и в пределах лиманов. Об этом сообщил глава Николаевской областной госадминистрации Виталий Ким в эфире телемарафона.

"Если Одессу враг может обстреливать только крылатыми ракетами и беспилотниками-шахедами, то нас они достают РСЗО и артиллерией. Поэтому не можем запустить сезон, что касается Черного моря. Но мы будем разрешать лиманы, внутренние реки, озера, внутренние бассейны. То есть о сезоне, как Аркадия (курортный район Одессы - УНИАН) работает, можем только мечтать", - сказал Ким.

По его словам, надо сделать все, чтобы соответствующий бизнес в области выжил.

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"Поэтому мы будем делать все, что возможно. Но чтобы не подвергать людей опасности", - подчеркнул Ким.

Пляжный сезон в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, в апреле стало известно, что в Одессе из-за приближения курортного сезона решили продлить время продажи алкогольных напитков на один час - до 23.00 - и планируют официально открыть некоторые пляжи. По примеру прошлого года предложено обеспечить в городе работу нескольких пляжей, где будет проведено обследование и очистка морского дна от мусора, а также будет осуществляться постоянный мониторинг акватории по минной безопасности.

Также уже известно, что в Киеве пляжный сезон в этом году не планируют открывать. Такое решение было принято Постоянной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА, учитывая действие военного положения.

Как и предыдущие два года, гражданам не рекомендуют посещать пляжи и зоны отдыха. Как пояснили в КГГА, в таких зонах не должно быть массового скопления людей, поскольку во время воздушной тревоги это помешает их беспрепятственному доступу к укрытиям и убежищам.

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