Продажа билетов на пассажирские поезда начнется в среду или четверг - Мининфраструктуры

В пресс-службе отметили, что продажа начнется по тем направлениям, где есть положительные решения комиссий областей.

Продажа билетов на рейсы «Укрзализныци» начнется в среду или четверг по тем направлениям, где есть положительные решения комиссий областей.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

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«Продажа билетов на рейсы «Укрзализныци» начнется в среду или четверг. Сегодня должны стать известны направления", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что продажа начнется по тем направлениям, где есть положительные решения комиссий областей.

Как сообщал УНИАН, окончательное решение о запуске железнодорожного сообщения в Украине будет принято в ближайшее время, исходя из эпидемических показателей областей и решений комиссий в каждой области.

20 мая Кабинет министров Украины утвердил график запуска транспортного сообщения в Украине. Согласно графику, с 1 июня - железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении. Ранее глава Мининфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что «Укрзализныця» готова к возобновлению пассажирских перевозок с 1 июня.

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