По состоянию на 4 сентября украинцы могут путешествовать по 48 странам / фото ua.depositphotos.com
Уже 48 стран открыли свои границы для украинцев.
Об этом во время онлайн-брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"По состоянию на 3 сентября открытыми и относительно открытыми являются 48 стран, куда могут поехать наши граждане. Три страны прибавилось в этот список: Бразилия, Доминиканская республика и Республика Конго", - заявил Кулеба.
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Страны, которые открыли границы для украинцев:
- Бразилия
- Доминиканская Республика
- Республика Конго
- Армения
- Буркина-Фасо
- Того
- Чад
- Казахстан
- Судан
- Сьерра-Леоне
- Турция
- Сербия
- Албания
- Северная Македония
- Черногория
- Беларусь
- Великобритания
- США
- Египет
- Тунис
- Южная Корея
- Ирак
- Иран
- Мексика
- Афганистан
- Южный Судан
- Эфиопия
- Сомали
- Кения
- Замбия
- Танзания
- Багамские острова
- Словения
- ОАЭ
- Ямайка
- Камбоджа
- Бурунди
- Ливан
- Ирландия
- Антигуа и Барбуда
- Коморские острова
- Пакистан
- Сейшельские острова
- Болгария
- Мальдивы
- Эквадор
- Пуэрто-Рико
- Сент-Люсия
Какие туристические страны открыты для украинцев
- Турция стала первой туристической страной, которая открыла двери для украинцев без каких-либо дополнительных требований.
- Также одной из первых украинцев на отдых пустила Албания.
- Кроме того, сейчас украинцы могут попасть на морской отдых в Болгарии и Египет.
- Венгрия запретила въезд иностранцам с 1 сентября, кроме определенных исключений.
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