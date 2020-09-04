Еще три страны открыли границы для украинцев.

Уже 48 стран открыли свои границы для украинцев.

Об этом во время онлайн-брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"По состоянию на 3 сентября открытыми и относительно открытыми являются 48 стран, куда могут поехать наши граждане. Три страны прибавилось в этот список: Бразилия, Доминиканская республика и Республика Конго", - заявил Кулеба.

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Страны, которые открыли границы для украинцев:

Бразилия

Доминиканская Республика

Республика Конго

Армения

Буркина-Фасо

Того

Чад

Казахстан

Судан

Сьерра-Леоне

Турция

Сербия

Албания

Северная Македония

Черногория

Беларусь

Великобритания

США

Египет

Тунис

Южная Корея

Ирак

Иран

Мексика

Афганистан

Южный Судан

Эфиопия

Сомали

Кения

Замбия

Танзания

Багамские острова

Словения

ОАЭ

Ямайка

Камбоджа

Бурунди

Ливан

Ирландия

Антигуа и Барбуда

Коморские острова

Пакистан

Сейшельские острова

Болгария

Мальдивы

Эквадор

Пуэрто-Рико

Сент-Люсия

Какие туристические страны открыты для украинцев

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Автор: Екатерина Лиманская