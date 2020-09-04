По состоянию на 4 сентября украинцы могут путешествовать по 48 странам / фото ua.depositphotos.com

Об этом во время онлайн-брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"По состоянию на 3 сентября открытыми и относительно открытыми являются 48 стран, куда могут поехать наши граждане. Три страны прибавилось в этот список: Бразилия, Доминиканская республика и Республика Конго", - заявил Кулеба.

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Страны, которые открыли границы для украинцев:

  • Бразилия
  • Доминиканская Республика
  • Республика Конго
  • Армения
  • Буркина-Фасо
  • Того
  • Чад
  • Казахстан
  • Судан
  • Сьерра-Леоне
  • Турция
  • Сербия
  • Албания
  • Северная Македония
  • Черногория
  • Беларусь
  • Великобритания
  • США
  • Египет
  • Тунис
  • Южная Корея
  • Ирак
  • Иран
  • Мексика
  • Афганистан
  • Южный Судан
  • Эфиопия
  • Сомали
  • Кения
  • Замбия
  • Танзания
  • Багамские острова
  • Словения
  • ОАЭ
  • Ямайка
  • Камбоджа
  • Бурунди
  • Ливан
  • Ирландия
  • Антигуа и Барбуда
  • Коморские острова
  • Пакистан
  • Сейшельские острова
  • Болгария
  • Мальдивы
  • Эквадор
  • Пуэрто-Рико
  • Сент-Люсия

Какие туристические страны открыты для украинцев

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Автор: Екатерина Лиманская