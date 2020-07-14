Границы для украинцев уже открыли 25 стран (список)

Открытие границ иностранными государствами для украинцев зависит от эпидемической ситуации в Украине.

Количество стран, которые открыли границы для украинцев, увеличилось до 25, среди которых Багамские острова и Ливан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил во время онлайн-брифинга.

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Министр напомнил, что главным критерием для открытия иностранными государствами границ для украинцев является эпидситуация в самой Украине.

"То есть, если наша ситуация плохая, то соответственно и количество стран, в которыеукраинцы могут поехать, ограничивается. Чем лучше ситуация у нас дома, тем больше стран открываются", - сказал министр.

Кулеба напомнил, что на прошлой неделе он объявил о 23 странах, в которые могут ездить украинцы.

"Сейчас таких стран стало 25. Добавились Багамские острова. Согласен, что очень отдаленная точка, хотя и привлекательная для туризма. И Ливан - менее популярное направление среди украинских туристов, хотя страна чрезвычайно интересная и красивая", - сказал Кулеба.

При этом глава МИД отметил, что при принятии решений об открытии границ для иностранцев страны ориентируются исключительно на пандемическую ситуацию в той стране, из которой прибывают граждане.

"Мы не составляем миграционный риск для других стран, но в условиях пандемии и исключительно из-за пандемии, определяя правила въезда на свою территорию, страны ориентируются на пандемическую ситуацию в той стране, из которой прибывают граждане", - сказал Кулеба.

Как сообщал УНИАН, 7 июля Кулеба назвал страны, которые открыты для украинских туристов.

Тогда речь шла о 23 странах: Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова.

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