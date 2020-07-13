Wizz Air решила возобновить рейсы из Украины в ОАЭ после многолетнего перерыва

С октября компания запускает рейс из Одессы в Абу-Даби.

Wizz Air с 1 октября намерен возобновить остановленные несколько лет назад прямые рейсы между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Читайте такжеДля украинцев изменили правила въезда в Черногорию

Об этом свидетельствует информация в системе бронирования авиаперевозчика, передает avianews.com.

Как сообщается, авиакомпания намерена летать между Одессой и столицей ОАЭ — Абу-Даби. Город расположен в 140 км от Дубая. Продажа билетов открыта на рейсы с частотой два раза в неделю по четвергам и воскресеньям.

Перелет в октябре из Одессы в Абу-Даби стоит минимум 1460 грн, из Абу-Даби в Одессу — 870 грн. Самый низкий тариф Basic предусматривает перевозку только ручной клади с габаритами до 40х30х20 см и весом до 10 кг.

Между Киевом и Дубаем полеты выполняла украинская дочка Wizz Air. Лоу-кост обслуживал линию с октября 2013 года до марта 2014 года. Из-за начала экономического кризиса и военных действий в Украине авиаперевозчик пересмотрел свою стратегию развития, отказался от получения пятого самолета, сократил флот до двух авиалайнеров, а в 2015 году прекратил полеты.

Как сообщал УНИАН, лоукостер Ryanair планирует в марте 2021 года запустить рейс Львов-Пиза.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.