В то же время в городе действует запрет на заход таких судов в исторический центр.

В итальянскую Венецию впервые с начала пандемии COVID-19 прибыл круизный лайнер, который 5 июня должен забрать 650 пассажиров для путешествия по Средиземному морю.

Отмечается, что все туристы должны сдать тест на коронавирус, прежде чем сесть на борт.

В то же время в городе действует запрет на заход таких судов в исторический центр. В связи с этим экологи собираются устроить в субботу митинг.

В этот же день в Венеции ожидается демонстрация в поддержку возобновления туристического сезона, передает ТСН со ссылкой ВВС.

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Тем временем знаменитости и деятели культуры, в частности музикат Мик Джаггер и кинорежиссер Фрэнсис Форд Коппола, подписали открытое письмо Фонда Венецианской наследия к итальянскому правительству, в котором заявили, что город рискует быть "снесенным" круизными лайнерами.

Два года назад круизный лайнер MSC Opera врезался в небольшое туристическое судно и причал.

После этого итальянское правительство издало постановление, согласно которому крупным круизным лайнерам с сентября 2019 года запретили заходить в исторический центр Венеции.

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Автор: Ирина Погорелая