По негативному сценарию, к 2100 году Венеция во время каждого прилива будет оказываться на 110 сантиметров под водой.

В Италии планируют создать цифровую копию всех зданий Венеции снаружи и внутри.

Разработкой проекта будет заниматься благотворительный фонд Factum Foundation совместно с архивом Венеции и Политехническим университетом Лозанны, пишет ТСН со ссылкой на The Art Newspaper.

С помощью этого, в частности, планируется контролировать уровень воды и следить за повреждением острова и зданий.

Согласно отчету Межправительственной группы экспертов по вопросам изменений климата, уровень моря будет продолжать подниматься. По оптимистичным прогнозам, к 2100 году город может опуститься на около 30-60 сантиметров. А по негативному сценарию, к которому склоняются ученые, во время каждого прилива Венеция будет оказываться на 110 сантиметров под водой, что может привести к значительным разрушениям.

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Даже несмотря на то, что итальянское правительство разработало меры для борьбы с кратковременными паводками, они не решат долгосрочную проблему повышения уровня воды.

Таким образом, если Венеция полностью окажется под водой, с помощью цифровой копии город теоретически можно будет отстроить в другом месте.

Для создания цифровой копии ученые использовали сканер LiDAR, который формирует картину окружающего пространства, сканируя объекты лазером с земли. Таким способом уже оцифровали один из островов Венецианской лагуны - Сан-Джорджо-Маджоре. Чтобы просканировать остров сверху, ученые планируют запустить дроны со сканерами.

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Автор: УНИАН