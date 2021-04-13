О введении ограничений и их характере компания оповестит дополнительно.

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) пока не ограничивает продажу билетов и высадку/посадку пассажиров в поезда дальнего следования в Полтавской области, о введении ограничений и их характере компания оповестит дополнительно.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

«В течение недели УЗ вместе с Мининфраструктуры и Минздравом должны подать предложения по организации перевозок в регионе. До этого поезда дальнего следования будут курсировать без изменений, а продажа билетов и высадка/посадка пассажиров не будут ограничиваться. О введении ограничений и их характере УЗ сообщит дополнительно», - написал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 апреля, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести «красный» уровень эпидемической опасности в Полтавской области с 15 апреля.

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Автор: Павел Степанец