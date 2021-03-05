В марте Еврокомиссия планирует обнародовать законопроект о "цифровом зеленом паспорте".

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге высказался против введения в ЕС "паспортов вакцинации".

На сегодняшний день нет определенных данных о том, сколько держится иммунитет, связанный с вакцинацией против коронавируса, заявил Клюге в интервью изданию Die Welt, сообщает Deutsche Welle.

Принимая это во внимание, ВОЗ относится критически к намерениям ввести паспорта вакцинации.

"Мы понимаем, что правительства сталкиваются с политической реальностью", - подчеркнул Клюге.

При этом он добавил, что заявленного на лето появления таких паспортов "вряд ли избежать".

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"Однако ВОЗ этого не рекомендует", - заявил Клюге.

Паспорта вакцинации: что известно

В феврале сообщалось, что цифровые паспорта с информацией о вакцинации от COVID-19 для путешественников, над которыми работает Международная ассоциация воздушного транспорта, могут быть запущены "в течение нескольких недель".

Созданием паспортов вакцинации занимается не только IATA. В январе несколько технологических и медицинских компаний, среди которых Microsoft, Salesforce и Oracle, запустили инициативу по разработке такой технологии. Разрабатываются и местные системы, к примеру, в Дании или Лос-Анджелесе.

В ЕС идея о предоставлении тем, кто вакцинировался от COVID-19, сертификата для возможности путешествовать - так называемого "паспорта вакцинации" - вызвала споры. Страны с развитым туристическим сектором, как правило, более благосклонны к этой концепции, например, Италия, Болгария, Португалия, Словения и Испания.

В январе премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал ввести свидетельство о вакцинации, чтобы возобновить поездки. Кипр также настаивает на том, чтобы вакцинированным путешественникам разрешили отказаться от тестирования и карантина при перемещении между странами ЕС.

В Еврокомиссии планируют до конца марта представить проект "цифрового зеленого паспорта" для вакцинированных от коронавируса. Введение паспорта вакцинации называется надежным путем для отмены ограничений, также это должно способствовать возобновлению свободных путешествий по Европе. В течение трех месяцев должны быть созданы технические условия для того, чтобы в пределах всего ЕС данные паспорта считывались безопасно.

17 марта Еврокомиссия обнародует законопроект о "цифровом зеленом паспорте", в который должны вноситься данные о вакцинации против коронавируса, болезни COVID-19, а также отрицательные тесты на коронавирус.

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Автор: Виктория Токарева