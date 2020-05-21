цей матеріал доступний українською

В Грузии решили отменить чрезвычайное положение из-за коронавируса

13:19, 21 мая 2020
Новости туризма
24 0
Иллюстрация / REUTERS

Об этом на правительственном заседании заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, передает "Грузия Онлайн".

Читайте такжеУкраина восстановит авиасообщение с 15 июня – решение Кабмина

"Конечно, мы все хорошо понимаем, что вызовы после этой глобальной пандемии становятся все хуже, но в то же время мы понимаем, что должны медленно, но очень осторожно поворачивать страну к нормальной жизни... Поэтому правительство решило не продлевать чрезвычайное положение и комендантский час", - отметил премьер.

Напомним, Грузия объявила чрезвычайное положение 21 марта и после этого продолжала его действие. Срок последнего продления истекает 22 мая.

Как сообщал УНИАН, Криклий объявил о возобновлении авиасообщения с Грузией уже с 1 июля

Читайте также: 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter