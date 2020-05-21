В Грузии решили отменить чрезвычайное положение из-за коронавируса
Правительство Грузии решило не продлевать чрезвычайное положение и комендантский час, введенные в связи с пандемией коронавируса.
Об этом на правительственном заседании заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, передает "Грузия Онлайн".
Читайте такжеУкраина восстановит авиасообщение с 15 июня – решение Кабмина
"Конечно, мы все хорошо понимаем, что вызовы после этой глобальной пандемии становятся все хуже, но в то же время мы понимаем, что должны медленно, но очень осторожно поворачивать страну к нормальной жизни... Поэтому правительство решило не продлевать чрезвычайное положение и комендантский час", - отметил премьер.
Напомним, Грузия объявила чрезвычайное положение 21 марта и после этого продолжала его действие. Срок последнего продления истекает 22 мая.
Как сообщал УНИАН, Криклий объявил о возобновлении авиасообщения с Грузией уже с 1 июля
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире