В Грузии решили отменить чрезвычайное положение из-за коронавируса

Грузия объявила чрезвычайное положение 21 марта и после этого продолжала его действие.

Правительство Грузии решило не продлевать чрезвычайное положение и комендантский час, введенные в связи с пандемией коронавируса.

Об этом на правительственном заседании заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, передает "Грузия Онлайн".

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"Конечно, мы все хорошо понимаем, что вызовы после этой глобальной пандемии становятся все хуже, но в то же время мы понимаем, что должны медленно, но очень осторожно поворачивать страну к нормальной жизни... Поэтому правительство решило не продлевать чрезвычайное положение и комендантский час", - отметил премьер.

Напомним, Грузия объявила чрезвычайное положение 21 марта и после этого продолжала его действие. Срок последнего продления истекает 22 мая.

Как сообщал УНИАН, Криклий объявил о возобновлении авиасообщения с Грузией уже с 1 июля

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