В Германии продлили контроль на границах до середины мая

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявляет, что это решение соответствует общему подходу ЕС, поскольку въезд иностранцев через внешние границы блока ограничен до 15 мая.

Германия, которая входит в Шенгенскую зону, решила продолжить свои пограничные проверки до 15 мая.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Finanzen, об этом заявил в понедельник представитель министерства внутренних дел.

По его словам, о своем решении МВД Германии в понедельник письмом уведомило Европейскую комиссию.

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Глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявляет, что это решение соответствует общему подходу ЕС, поскольку въезд иностранцев через внешние границы блока ограничен до 15 мая. Поэтому Германия действует не в одностороннем порядке, подчеркнул спикер.

Многие страны Шенгенской зоны ввели экстренные пограничные проверки, стремясь обуздать распространение коронавируса.

Европейская комиссия находится в процессе подготовки рекомендаций о возможности восстановления путешествий в пределах ЕС этим летом.