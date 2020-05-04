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В Германии продлили контроль на границах до середины мая

17:19, 04 мая 2020
Новости туризма
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Контроль на границе Австрии и Германии из-за коронавируса / Фото REUTERS

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Finanzen, об этом заявил в понедельник представитель министерства внутренних дел.

По его словам, о своем решении МВД Германии в понедельник письмом уведомило Европейскую комиссию.

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Глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявляет, что это решение соответствует общему подходу ЕС, поскольку въезд иностранцев через внешние границы блока ограничен до 15 мая. Поэтому Германия действует не в одностороннем порядке, подчеркнул спикер.

Многие страны Шенгенской зоны ввели экстренные пограничные проверки, стремясь обуздать распространение коронавируса.

Европейская комиссия находится в процессе подготовки рекомендаций о возможности восстановления путешествий в пределах ЕС этим летом.

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