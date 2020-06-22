В МИД презентовали интерактивную онлайн-карту путешествий по миру на время пандемии

Карта демонстрирует информацию о режиме въезда для граждан Украины в каждую страну мира и о режиме транзитного проезда через них.

В Министерстве иностранных дел Украины презентовали интерактивную онлайн-карту путешествий по миру для украинцев на время распространения пандемии коронавірусної инфекции COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, презентацию карты во время онлайн-брифинга провел министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Я хочу вам сказать, даже если вы запланировали путешествие по миру, купили все билеты и знаете, как вы доберетесь из страны «А» в страну «Б», пожалуйста, во время путешествий соблюдайте максимальные меры вашей индивидуальной безопасности, потому что коронавирус продолжает бурлить во всем мире, в разных странах по-разному, но он есть, и очень важно, чтобы вы не заболели, оставались здоровыми, и чтобы ваше путешествие прошло для вас безопасно", - сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что создание интерактивной онлайн-карты уже давно назрело, поскольку ежедневно возникают вопросы относительно того, куда можно поехать в путешествие, каким образом это сделать, можно отправиться на автомобиле, можно отправиться в путешествие транзитом через еще одну страну.

"Я убежден, что эти вопросы беспокоят многих, и мы решили найти системное решение для этого - создать интерактивную карту", - отметил он.

Карта была разработана благодаря поддержке посольства Великобритании в Украине и Программы развития ООН.

Для ознакомления с картой надо зайти на официальный сайт "Советы путешественникам от консульской службы".

Интерактивная карта имеет функции "режим въезда для граждан Украины" и "режим транзитного проезда".

В частности, в функции "режим въезда для граждан Украины" зеленым цветом изображены страны, куда въезд разрешен всем; желтым цветом - в эти страны въезд разрешен с видами на жительство; а оранжевым цветом - страны, куда въезд запрещен.

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Кроме того, в функции "режим транзитного проезда" зеленым цветом изображены страны, куда транзит разрешен без ограничений, желтым - транзит возможен при определенных условиях, и бордовый - транзит запрещен.

Информация на интерактивной карте будет регулярно обновляться посольствами Украины в мире, чтобы граждане имели доступ к самым свежим данным.

"Эта карта, по сути, является цифровым ответом на коронавирусный вызов. Мы будем поддерживать ее до тех пор, пока будут действовать в мире ограничения, связанные с пандемией, будем обновлять. И каждый, кто планирует путешествие, может зайти и ознакомиться с соответствующей информацией", - добавил Кулеба.

Также при ознакомлении с картой украинцам будет предложено зарегистрироваться в системе "ДРУГ" на тот случай, если за рубежом произойдет форс-мажорная ситуация, тогда украинским дипломатам будет легче оказать помощь.

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