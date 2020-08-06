Италия пригрозила отменить разрешение на полеты для Ryanair из-за нарушений

Итальянцы обвинили перевозчика в несоблюдении карантинных правил безопасности.

Управление гражданской авиации Италии (ENAC) пригрозило приостановить действие разрешения ирландского авиаперевозчика Ryanair на полеты в страну из-за несоблюдения правил безопасности COVID-19.

Об этом сообщает Euronews.

В заявлении, в частности, говорится, что перевозчик систематически не соблюдает национальные правила по снижению риска передачи COVID-19 во время полетов в и из итальянских аэропортов.

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ENAC предупредило, что если ирландская авиакомпания и в дальнейшем будет нарушать правила, то будет требовать от нее осуществлять полеты только с наполовину заполненными самолетами или вообще отменить разрешение для перевозчика.

Ryanair ответил, что обвинения ENAC «фактически неправильные».

«Ryanair полностью соблюдает меры, установленные правительством Италии, и наши клиенты могут быть уверены, что мы делаем все, чтобы уменьшить взаимодействие как в самолетах, так и в аэропортах», - говорится в сообщении пресс-службы.

Авиакомпания отметила, что поощряет своих пассажиров проходить онлайн-регистрацию и даже ввела специальные процедуры посадки, чтобы «избежать ненужного скопления пассажиров как у выхода на посадку, так и на борту самолета».

В июле Ryanair объявил о запуске 16 новых направлений между Украиной и Италией в рамках расписания на зиму 2020 года и лето 2021 года.

Полеты в страны Европы были восстановлены после длительного карантина, связанного с пандемией COVID-19 в мире. Однако из-за угрозы распространения опасной болезни ряд государств ввел специальные правила для въезда и выезда граждан. Среди важных мер безопасности - соблюдение социальной дистанции, обязательные средства индивидуальной мероприятия и проверка лиц на наличие болезни.

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