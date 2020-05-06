цей матеріал доступний українською

Германия намерена разрешить гражданам путешествовать, но не на дальние расстояния

15:25, 06 мая 2020
Новости туризма
138 0
REUTERS

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.

Читайте такжеИз-за блокирования кресел в самолетах тарифы могут вырасти в среднем на 50%

Сейчас страна ведет переговоры относительно путешествий зимой с Австрией, Францией, Бельгией, Польшей и Нидерландами. Впрочем, возможное открытие границы также с Балеарскими островами и островами в Греции.

Путешествия позволят при отсутствии новых инфицирований и наличии надлежащего медицинского обслуживания в указанных регионах.

Ограничения на зарубежные поездки могут снять уже за 4-8 недель, если развитие пандемии будет «оптимистичным».

Как сообщал УНИАН, американская компания Disney Parks, Experiences and Products намерена возобновить работу шанхайского тематического парка Диснейленд после того, как Китай сумел преодолеть пик эпидемии коронавируса.

Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter