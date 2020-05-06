Германия намерена разрешить гражданам путешествовать, но не на дальние расстояния

Ограничения на зарубежные поездки могут снять уже за 4-8 недель, если развитие пандемии будет «оптимистичным».

Германия планирует разрешить своим гражданам путешествия, но не на дальние расстояния автомобилем.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.

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Сейчас страна ведет переговоры относительно путешествий зимой с Австрией, Францией, Бельгией, Польшей и Нидерландами. Впрочем, возможное открытие границы также с Балеарскими островами и островами в Греции.

Путешествия позволят при отсутствии новых инфицирований и наличии надлежащего медицинского обслуживания в указанных регионах.

Ограничения на зарубежные поездки могут снять уже за 4-8 недель, если развитие пандемии будет «оптимистичным».

Как сообщал УНИАН, американская компания Disney Parks, Experiences and Products намерена возобновить работу шанхайского тематического парка Диснейленд после того, как Китай сумел преодолеть пик эпидемии коронавируса.

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