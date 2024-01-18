Как рептилия попала на борт, на данный момент остается неизвестным.

Пассажиры рейса тайских авиалиний Thai AirAsia из Бангкока в Пхукет пережили настоящий шок, когда прямо во время полета они обнаружили живую змею в верхнем отсеке салона самолета.

При этом пассажири по-разному отреагировали на необычного безбилетника: люди, сидящие поближе к змее, поспешили отбежать подальше, а другие наоборот подошли поближе, чтобы записать рептилию на видео. Позже один из членов экипажа попытался поймать змею в пустую пластиковую бутылку из-под воды – таким образом рептилию и переместили в мешок для мусора, пишет The Independent.

Инцидент произошел 13 января 2024 года незадолго до того, как самолет должен был приземлиться в Пхукете, и видео мгновенно разлетелись по соцсетям. "Мой худший кошмар" – так прокомментировал ролик пользователь соцсети X с ником Mothership.

После того, как самолет приземлился, его тщательно обыскали – других змей обнаружено не было. Как рептилия попала на борт, на данный момент остается неизвестным.

Как ранее сообщал УНИАН, пассажир, летевший из Мумбаи в Бангалор рейсом индийской авиакомпании SpiceJet, застрял в туалете самолета на протяжении всего полета из-за неисправности двери. Мужчину смогли освободить из уборной лишь после посадки самолета.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.