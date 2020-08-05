Во Франции смогут проводить культурные мероприятия на более 5 тысяч человек уже с 15 августа

Если ситуация не ухудшится, с 1 сентября для проведения таких мероприятий и ярмарок разрешение местной власти не будет необходимо.

Во Франции префекты смогут разрешать проведение спектаклей, концертов и т.д. с участием более 5000 человек, начиная с 15 августа.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом объявило министерство культуры в официальном коммюнике.

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При этом требуется соблюдение мер безопасности - расстояние в минимум одно место между зрителями или компаниями зрителей, а также масочный режим.

Если ситуация не ухудшится, с 1 сентября для проведения таких мероприятий и ярмарок разрешение местной власти не будет необходим.

Последние 2 недели ежедневное количество новых больных во Франции несколько выросла по сравнению с большей частью июля.

Вчера подтвердили 1039 новых заражений коронавируса и обнаружили 13 новых очагов возгорания. 139 пациентов были госпитализированы, из них двадцать первом реанимацию.

Как сообщал УНИАН,на Мальте все запланированные на август мероприятия отменили из-за коронавируса.

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