Мальта не смогла стать фестивальной столицей 2020: все запланированные на август мероприятия отменили

В заявлении каждого фестиваля указывается, что все они "разочарованы" таким решением Мальтийского управления по делам туризма.

Четыре музыкальных фестиваля, которые планировалось провести на Мальте в августе 2020 года, были отменены из-за роста количества случаев инфицирования коронавирусом на острове.

Читайте такжеИталия продлила чрезвычайное положение до середины октября

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС, в частности, отменены такие фестивали, как: Escape 2 The Island, Rhythm + Waves, BPM Festival: Malta и Mi Casa Festival.

В заявлении каждого фестиваля указывается, что все они "разочарованы" таким решением Мальтийского управления по делам туризма. При этом владельцам билетов обещают полный возврат средств.

Как отмечает издание, Мальта надеялась стать фестивальной точкой 2020 года, поскольку большинство клубов на Майорке и Ибице закрыты, а фестивали по всей Европе были в этом году отменены.

При этом в списках артистов было много британских исполнителей, а организаторы и местные туроператоры рассчитывали преимущественно на туристов из Великобритании.

Следует отметить, что до прошлой недели на Мальте, где проживают 450 000 человек, был подтвержден 701 случай коронавируса и девять смертей. Впрочем, в течение последних нескольких дней количество увеличилось до 860 случаев.

Как сообщал УНИАН.Туризм, из-за пандемии коронавируса в Европе отменили или перенесли на 2021 год практически все музыкальные фестивали, карнавалы, спортивные соревнования и другие массовые мероприятия. Более того, в той же Германии, которая продемонстрировала один из лучших опытов в противодействии пандемии, планируют отменить и осенние массовые мероприятия.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.