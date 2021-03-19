Грузия ослабляет карантин с 19 марта / фото Марина Григоренко
В Грузии с 19 марта ослабляется ряд карантинных ограничений.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Онлайн".
В стране частично откроются культурные заведения и матчи со зрителями, в ресторанах будут разрешены выступления музыкантов.
С 1 апреля будет разрешена работа кинотеатров и развлекательных центров для детей при условии соблюдения ограничений на количество посетителей.
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