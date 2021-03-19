В стране частично откроются культурные заведения и матчи со зрителями.

В Грузии с 19 марта ослабляется ряд карантинных ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Онлайн".

В стране частично откроются культурные заведения и матчи со зрителями, в ресторанах будут разрешены выступления музыкантов.

С 1 апреля будет разрешена работа кинотеатров и развлекательных центров для детей при условии соблюдения ограничений на количество посетителей.

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Автор: Олег Давыгора