Путешественники, у которых тест на коронавирус окажется положительным, будут обязаны оставаться на карантине.

Власти Канады приняли решение об ужесточении правил в отношении прибывающих в страну путешественников из-за появления новых мутаций коронавируса.

Читайте такжеГрузия разрешит въезд всем, кто будет привит от коронавирусаТеперь въезжающие должны будут по прибытии сдать тест на COVID-19, передает ТСН со ссылкой на The Guardian.

Въезжающие в страну будут вынуждены ждать в определенной гостинице до трех дней результатов теста, и при этом, оплачивать пребывание за свой счет, что, как ожидается, обойдется в более чем 2 тыс. долларов.

Путешественники, у которых тест окажется положительным, будут обязаны оставаться на карантине в определенных государственных учреждениях, где будут проверять, не являются ли они переносчиками новых штаммов COVID-19.

Канадские авиаперевозчики Air Canada, WestJet, Sunwing и Air Transat приостанавливают полеты в страны Карибского бассейна и Мексику до 30 апреля. А с 1 февраля все международные пассажирские рейсы должны приземляться лишь в аэропортах четырех канадских городов: Ванкувера, Торонто, Калгари и Монреаля.

Канада ранее ввела строгие правила въезда: так, все въезжающие на территорию страны должны были предоставить отрицательный тест на COVID-19, который был сделан не ранее чем за 72 часа до прибытия, а также придерживаться режима самоизоляции на протяжении 14 дней.

Коронавирус в Канаде

С начала пандемии коронавируса в Канаде было зафиксировано почти 770 тыс. заражений COVID-19. От последствий заражения инфекцией умерли почти 20 тыс. человек, более 694 тыс. выздоровели.

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Автор: УНИАН