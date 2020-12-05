Прибывающим нужно иметь при себе результаты ПЦР-тестирования на коронавирус, сделанный в течение трех суток до прилета.

Правительство Кыргызстана сняло ограничения на прибытие иностранцев авиарейсами, введенные из-за распространения коронавируса.

Читайте такжеТанцы, стрельба и верблюды: в Кыргызстане проходят этнические игры (видео)Также были сняты все ограничения на прибытие иностранцев, приглашенных в качестве наблюдателей на президентские и парламентские выборы 2021 года.

«С 4 декабря 2020 года иностранные граждане и лица без гражданства могут прибывать в Кыргызстан регулярными авиасообщениями в установленном законодательством Кыргызстана порядке», - сказано на сайте МИД страны.

Ограничения сняты с пунктов пропуска в аэропортах «Манас», «Ош» и «Иссык-Куль». Прибывающим нужно иметь при себе результаты ПЦР-тестирования на коронавирус, сделанный в течение трех суток до прилета.

Если срок действия теста истекает из-за длительности перелета или задержки рейса, иностранцы должны пройти его по прибытию, уточняет МИД страны.

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Автор: УНИАН