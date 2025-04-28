Пользователи Reddit оценили зону в тематическом парке, которая была вдохновлена Лондоном.

В популярном среди туристов итальянском тематическом парке на озере Гарда открылась секция, посвященная Лондону. Британцы с возмущением обратили внимание на неточности, пишет The Daily Mail.

На платформе Reddit один британский турист, посетивший парк развлечений Movieland, показал, как выглядят воссозданные улицы Лондона, и попросил людей высказать свое мнение.

"Этот парк развлечений в Италии открыл новую тематическую зону в стиле Лондона. Они добились успеха?" - спросил он у пользователей.

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Он сфотографировал лондонское черное такси, старомодную телефонную будку и красный почтовый ящик, а также уличные фонари в викторианском стиле и двухэтажный автобус, в котором подают рыбу с картофелем фри.

На плакате было указано, что эта тематическая зона была создана в преддверии открытия нового аттракциона.

Пользователи Reddit начали внимательно изучать изображения и сразу же указали на ряд неточностей. В частности, они обратили внимание на передние номерные знаки на такси. Они были желтого цвета.

"Если под "успехом" вы имеете в виду "включить несколько очень стереотипных вещей, которые являются незначительной частью британской культуры и основаны на том, что думают о Лондоне люди за рубежом", то да, они успешно справились", - съязвил один из пользователей.

Также британцы с недовольством припомнили аттракцион "Волшебный мир Гарри Поттера" компании Universal Orlando в США.

"Когда я впервые увидел вокзал Кингс-Кросс в Волшебном мире Гарри Поттера в Universal Studios, он показался мне странным. Все вывески немного неправильные - создается ощущение, будто вы находитесь в Лондоне в другом измерении", - прокомментировал пользователь.

Парки в Италии - куда сходить

Как писал УНИАН, в 2024 году в Италии впервые за 12 лет открыли легендарный "Путь любви". Эта пешеходная тропа считается самым романтичным маршрутом в мире. Она была закрыта в сентябре 2012 года после оползня, в результате которого пострадали туристы.

Также в Италии есть живописная альтернатива греческому Санторини. Туристический эксперт Стивен Пурдхем рассказал о южно-итальянской провинции Апулия, которая может похвастаться одним из крупнейших природных парков страны.

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