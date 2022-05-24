Возвращение украинцев домой из Вроцлава, Катовице, Кракова и Жешува станет удобнее.

"Укрзализныця" с 12 июня 2022 года изменит время отправления поезда Интерсити+ 706 из Перемышля с 8:00 на 10:15, что даст возможность удобной пересадки с польского Интерсити 83173 "Вроцлав – Пшемысль".

Таким образом, отмечают в "Укрзализныце", возвращение украинцев домой из Вроцлава, Катовице, Кракова и Жешува станет удобнее.

Поезд будет прибывать во Львов в 13:10, в Тернополь в 15:24, в Хмельницкий в 17:14, в Виннице в 19:19, а в Киев в 22:34.

"Поскольку прибытие в столицу будет впритык к началу комендантского часа, "Укрзализныця" организует дополнительный рейс электрички для безопасной доставки украинцев домой", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, по состоянию на середину мая 2022 года на границе начала наблюдаться тенденция, что украинцы, которые выехали за рубеж после 24 февраля, то есть в начале полномасштабной войны РФ против Украины, начинают возвращаться домой.

"В общем, отмечу, что с 24 февраля с момента полномасштабного вторжения России в Украину государственную границу пересекли почти 7 миллионов человек. Из них на выезд из Украины было оформлено 4 млн 600 тыс. Подавляющее большинство из тех, кто следовал на выезд за пределы нашей страны, составляли наши соотечественники. За это время, также на въезд в Украину проследовало почти 2 млн украинцев", – сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко на брифинге 18 мая.