Сотрудничество также предусматривает обмен опытом по организации и реализации программ туристической сферы.

Государственное агентство развития туризма Украины и американская технологическая компания Google сегодня, 2 ноября, подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий совместную работу над цифровой трансформацией туристической отрасли Украины.

Об этом сообщила глава агентства Марьяна Олеськив на своей странице в соцсети Facebook.

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«Сегодня состоялось подписание меморандума о сотрудничестве Государственного агентства развития туризма Украины и компании Google. Это важный шаг на пути к развитию туристической отрасли и диджитал-трансформации Украины», - написала она.

В частности, стороны договорились сотрудничать в следующих направлениях: обмен опытом по организации и реализации программ туристической сферы; организация и проведение семинаров, лекций, тематических исследований; сотрудничество и помощь в различных туристических мероприятиях: обмен информацией по участию в крупных украинских и международных форумах; обмен опытом в области внедрения инновационных информационных технологий.

Хронология событий

В сентябре комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики подготовил и заявил, что вскоре зарегистрирует обновленный законопроект о туризме.

15 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым уменьшаются ставки НДС для ряда услуг в сфере культуры, креативных индустрий и туризма.

Мировая туристическая отрасль в январе-августе 2020 года потеряла около 730 млрд долл. в связи с негативным влиянием пандемии коронавируса и введением государствами карантинных ограничений относительно путешествий за границу.

Google

Google - глобальная технологическая компания в составе холдинга Alphabet, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии. Является одной из крупнейших технологических компаний мира.

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Автор: Павел Степанец