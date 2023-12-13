Больше всего снега зимой обычно бывает в эстонском Таллинне и литовском Вильнюсе.

Рождественский период выглядит еще более сказочным, если вокруг лежит снег. И хотя в последние годы зимы в Европе становятся все более бесснежными из-за глобального потепления (настолько, что некоторые горнолыжные курорты уже пришлось закрыть навсегда), по прогнозам синоптиков, вероятно, в этом году у туристов все же есть шансы попасть в зимнюю сказку.

Тем временем, компания Holidu определила самые снежные города Европы, подсчитав среднее количество снежных дней в месяц зимой в каждом из них, пишет издание euronews.com.

Вполне ожидаемо, в первую пятерку попали две балтийские столицы, а также два финских города. Однако затесался среди них и один немецкий город.

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Пять самых снежных городов Европы

1. Таллинн, Эстония – 20,5 снежных дней в месяц.

2. Вильнюс, Литва – 18,5 снежных дней в месяц.

3. Эрфурт, Германия – 17,25 снежных дней в месяц.

4. Турку, Финляндия – 16,75 снежных дней в месяц.

5. Хельсинки, Финляндия – 16,5 снежных дней в месяц.

Как сообщал УНИАН, ранее исследователи британской валютной компании Eurochange назвали самые бюджетные горнолыжные курорты Европы в 2023 году. Возглавил рейтинг болгарский Боровец.

В свою очередь компания Post Office Money назвала самые бюджетные рождественские направления Европы в этом году. Возглавила рейтинг столица Латвии – Рига.

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