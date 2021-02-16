В ботаническом саду Днепра в условиях снежной зимы расцвели сотни цветов - гипеаструмов.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
Работники ботанического сада несколько лет экспериментировали с гипеаструмами, пытаясь вывести оригинальные разновидности. Прийти и полюбоваться цветами можно будет в течение месяца.
Гипеаструмы: что это за цветы
Гиппеаструм - это родственник привычных для нас подснежников и нарциссов, который имеет цветок размером с ладонь, а оттенки - от насыщенного красного до лососевого или бледно-розового. Они происходят из Южной Америки, их еще называют лошадиной звездой, кавалерийской зарей или же даже барбадосской лилеей.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Редкое явление: в Ивано-Франковске второй раз за год расцвели каштаны (фото)
- Ученые показали самую отвратительную орхидею (фото)
- В Одессе среди зимы расцвели подснежники (видео)
- Миллионы людей встречают Китайский Новый год (фоторепортаж, видео)
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.