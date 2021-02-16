Прийти и полюбоваться цветами в ботаническом саду Днепра можно будет в течение месяца.

В ботаническом саду Днепра в условиях снежной зимы расцвели сотни цветов - гипеаструмов.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Работники ботанического сада несколько лет экспериментировали с гипеаструмами, пытаясь вывести оригинальные разновидности. Прийти и полюбоваться цветами можно будет в течение месяца.

Гипеаструмы: что это за цветы

Гиппеаструм - это родственник привычных для нас подснежников и нарциссов, который имеет цветок размером с ладонь, а оттенки - от насыщенного красного до лососевого или бледно-розового. Они происходят из Южной Америки, их еще называют лошадиной звездой, кавалерийской зарей или же даже барбадосской лилеей.

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Автор: Олег Давыгора