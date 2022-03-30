Это связано с недавно ослабленными ограничениями на въезд во Францию, связанными с пандемией COVID-19, для прибывающих из России.

Франция с 1 апреля 2022 года возобновляет выдачу россиянам всех типов виз включая туристические, без ограничений, связанных с COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Генерального консульства посольства Франции в России.

Это связано с недавно ослабленными ограничениями на въезд во Францию, связанными с пандемией COVID-19, для прибывающих из России.

При этом на сайте подчеркивается, что выдача визы не гарантирует возможность немедленного въезда на территорию Франции, где по-прежнему действуют ограничительные меры на границе.

В частности, путешественникам из России, если у них нет сертификата о прививке вакциной, признанной в Евросоюзе, по прибытию во Францию будет необходимо предъявить результаты теста на коронавирус, а также "основания для посещения страны". Также их могут выборочно попросить пройти дополнительное тестирование на ковид по прибытию в страну, в случае положительного результата они должны будут соблюдать самоизоляцию.

Впрочем, несмотря на возобновление выдачи виз российским туристам, это еще не значит, что они смогут попасть во Францию. Ведь после начала российской военной агрессии против Украины, Евросоюз объявил о закрытии воздушного пространства для принадлежащих России, зарегистрированных в РФ и подконтрольных ей самолетов.

Одновременно практически все европейские авиакомпании приостановили выполнение авиарейсов из России в Европу. Исключение – сербская государственная Air Serbia, которая соврала о полной остановке рейсов в Россию и все еще выполняет единичные рейсы между Белградом и Москвой. Также регулярные рейсы из Москвы в Будапешт выполняет Wizz Air. Это единственное авиасообщение с Европой, сейчас доступное россиянам.

Также стоит отметить, что на данный момент на уровне ЕС не принималось решение отменить выдачу туристических виз россиянам из-за войны в Украине. Пока что власти Евросоюза объявили только об отмене так называемого привилегированного въезда для российских дипломатов и бизнесменов. Прекратить выдавать визы россиянам на данный момент приняли решение только несколько стран Европы, среди которых –Чехия, Латвия, Литва, Эстония и Норвегия.

Кроме того, как сообщал УНИАН, 28 марта 2022 года Европейская комиссия призвала государства-члены ЕС немедленно отменить все схемы получения "золотых паспортов" (гражданство в обмен на инвестиции), а также рассмотреть возможность отзыва гражданства или вида на жительство у граждан России и Беларуси, причастных к военной агрессии против Украины, чтобы избежать обхода ими санкций. Богатые россияне очень любили пользоваться этой схемой, чтобы иметь возможность свободно перемещаться по странам Шенгенской зоны.