Власти одного из финских городов открыли три точки проката лыж.

Финский город Лахти запустил первую в мире муниципальную систему проката лыж.

Читайте такжеФинская сауна стала нематериальным культурным наследием человечества (видео)Как говорится в сюжете ТСН, зимой там снега по колено. Именно в такую погоду значительно эффективнее и безвредные для экологии служат лыжи, а не велосипеды, решила мэрия Лахти. Именно поэтому решила открыла три точки проката, где можно арендовать, а затем вернуть лыжи.

Кроме того, для тех, кто выбрал такой транспорт, добавили лыжных маршрутов, чтобы 120-тысячному населению ездить по городу было комфортно. К слову, Лахти уже много лет борется за улучшение экологии.

Новости по теме

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: УНИАН