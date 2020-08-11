Много "завезенных" случаев COVID-19: Финляндия будет рандомно тестировать путешественников из "небезопасных" стран

Кроме того, все, кто въезжает из стран с "высоким риском" заболеваемости, должен будет отправиться на двухнедельную самоизоляцию.

Финляндия санкционирует введение обязательного тестирования на коронавирус и карантин для путешественников, прибывающих из стран с "высоким риском" заболеваемости.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ответственного министра Кристу Киуру.

Это заявление было сделано после того, как у 24 из 157 пассажиров, прибывших рейсом из Скопье в Северной Македонии в Турку в Финляндии 8 августа ,2020 года, обнаружили положительный результат на COVID-19 после добровольных тестов.

Как уточняет The New York Times, добровольное тестирование было организовано в аэропорту Турку для всех пассажиров, прибывающих рейсом из Скопье, после того, как власти проследили рейсы из Северной Македонии и Румынии как два основных источника недавних новых случаев выяления коронавирусной инфекций в Финляндии.

При этом в самой Финляндии на прошлой неделе было завиксировано 2,3 "внутренних" случаев инфицирования коронавирусом на 100 000 жителей в течение 7 дней.

Теперь обязательный двухнедельный карантин и возможный тест на коронавирус методом случайного выбора по прибытии в Финляндию будут применяться ко всем, кто прибывает из стран с более чем 8-10 новыми случаями COVID-19 на 100 000 жителей в течение последних 14 дней, заявили власти Финляндии.

В настоящее время это правило применяется к большинству стран, за исключением 25 стран, таких как Италия, Япония, Греция и Норвегия, где уровень инфицирования остается низким.

В то же время авиакомпании будут обязаны информировать своих пассажиров, что они могут быть подвергнуты обязательному тесту на коронавирус по прибытии в Финляндию.

Несоблюдение двухнедельного карантина будет караться лишением свободы на срок до трех месяцев или штрафом.

Как уточняет министр, новые правила планируют внедрить как можно скорее, но для этого еще потребуется официальное одобрение.

Отметим, что на данный момент, как свидельствуют данные интерактивной карты от МИД Украины, въезд в Финляндию разрешен только тем гражданам Украины, которые: являются родственниками граждан Финляндской Республики; являются родственниками граждан стран-участниц Шенгенского соглашения или стран ЕС, при условии наличия вида на жительство в Финляндской Республике; имеют вид на жительство в Финляндской Республике; являются сезонными работниками, при условии внесения в специальный список.

С средины июля 2020 года в большинстве стран Европы фиксируют увеличение количества инфицированных коронавирусом. Некоторые правительства не скрывают – начинается вторая волна пандемии COVID-19.

Ранее эстонские правоохранители заявили, что подозревают 17 украинских заробитчан в нарушении режима самоизоляции. Тогда же авиакомпания Wizz Air отменила рейсы из Украины в Эстонию - через день после возобновления.

Тем временем в Польше обновили перечень лиц, которым не нужно проходить карантин после въезда в страну. Среди них и граждане Украины, которые въезжают в страну воздушным транспортом. Вместе с тем, украинцы все еще не могут свободно путешествовать в Польшу - въезд разрешен лишь отдельным категориям граждан Украины.

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