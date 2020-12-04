Большая часть Европы вошла в список государств с "низким" уровнем риска.

Медицинская и туристическая организация International SOS назвала самые безопасные для туристов страны.

На обновленной карте Travel Risk Map"незначительный" уровень риска присвоен таким странам мира: Исландия, Дания, Норвегия, Финляндия, Швейцария, Словения, Люксембург, Сан-Марино, Андора, Лихтенштейн. Также сюда включены Гренландия и Шпицберген.

Также в "зеленую" зону попали островные территории других стран и островные государства: Каймановы острова, острова Теркс и Кайкос, Британские Виргинские острова, Ангилья, Маршалловы острова, Уоллис и Футуна, Сейшельские острова, Американское Самоа.

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Большая часть Европы, в том числе Беларусь, Великобритания и Ирландия, а также Канада, Австралия, США, Китай, ряд стран Африки и Южной Америки вошли в список государств с "низким" уровнем риска (обозначены желтым цветом).

При этом Украина, Россия, часть стран Южной и Латинской Америки, Африки и Азии были отнесены к государствам со "средним" уровнем риска (на карте обозначены оранжевым).

Аналитики оценивали государства с точки зрения политической нестабильности (вероятность терроризма, митингов, беспорядков и войн), социальных волнений (включая религиозное, общинное и этническое насилие) и количества преступлений насильственного характера и мелкого хулиганства.

Также в рейтинге учитывалась надежность транспортной инфраструктуры, эффективность служб безопасности и экстренных служб и уязвимость территорий к стихийным бедствиям.

Напомним, ранее специалисты International SOS назвали самые опасные направления для путешествий.

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Автор: Александр Топчий