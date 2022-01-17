Ведущий признался, что в восторге от новой страны, и пообещал поделиться эмоциями "через экраны".

В новом сезоне тревел-шоу "Мир наизнанку" на 1+1 ведущий Дмитрий Комаров покажет зрителям одну из самых невероятных стран Южной Америки – Колумбию.

Об этом он рассказал в своем Instagram.

"Во многих местах Колумбии опасно, но при этом страна фантастически красива. Это настоящая мечта для любого исследователя, искателя приключений. Место, где еще сохранились места, способные очень реалистично погрузить вас в атмосферу фильмов об Индиане Джонсе. Страна, где самые лучшие и самые дорогие в мире изумруды, где много богатств и сокровищ", – отметил Комаров.

По его словам, Колумбия – это его новый ТОП.

"На двенадцатом году съемок программы "Мир наизнанку" я могу смело сказать, что в восторге. И обещаю поделиться эмоциями с вами через экраны", – добавил ведущий.

"Мы покажем вам разные Колумбии. Покажем ту, в которую точно захочется и можно поехать каждому. Покажем Колумбию, в которую ехать опасно. И Колумбию, о которой вы раньше точно не слышали и не знали. Приключения начинаются, – объявил Комаров. – Старт нового сезона скоро. Следите за анонсами".

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