Комаров "откроет" Колумбию в новом сезоне шоу "Мир наизнанку" / фото instagram.com/komarovmir

В новом сезоне тревел-шоу "Мир наизнанку" на 1+1 ведущий Дмитрий Комаров покажет зрителям одну из самых невероятных стран Южной Америки – Колумбию.

Об этом он рассказал в своем Instagram.

"Во многих местах Колумбии опасно, но при этом страна фантастически красива. Это настоящая мечта для любого исследователя, искателя приключений. Место, где еще сохранились места, способные очень реалистично погрузить вас в атмосферу фильмов об Индиане Джонсе. Страна, где самые лучшие и самые дорогие в мире изумруды, где много богатств и сокровищ", – отметил Комаров.

По его словам, Колумбия – это его новый ТОП.

Комаров "откроет" Колумбию в новом сезоне шоу "Мир наизнанку" / фото instagram.com/komarovmir

"На двенадцатом году съемок программы "Мир наизнанку" я могу смело сказать, что в восторге. И обещаю поделиться эмоциями с вами через экраны", – добавил ведущий.

Колумбия / фото instagram.com/komarovmir
Комаров "откроет" Колумбию в новом сезоне шоу "Мир наизнанку" / фото instagram.com/komarovmir

"Мы покажем вам разные Колумбии. Покажем ту, в которую точно захочется и можно поехать каждому. Покажем Колумбию, в которую ехать опасно. И Колумбию, о которой вы раньше точно не слышали и не знали. Приключения начинаются, – объявил Комаров. – Старт нового сезона скоро. Следите за анонсами".

Комаров "откроет" Колумбию в новом сезоне шоу "Мир наизнанку" / фото instagram.com/komarovmir
Комаров "откроет" Колумбию в новом сезоне шоу "Мир наизнанку" / фото instagram.com/komarovmir

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