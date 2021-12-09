Также команда проекта станет свидетелями того, как происходит суд коренных народов в Эквадоре.

В новом выпуске тревел-шоу "Мир наизнанку", который выйдет 11 декабря на 1+1, Дмитрий Комаров покажет "секретную" сторону жизни в Эквадоре, которую принято скрывать в других странах.

Как сообщает прес-служба 1+1, в частности, телеведущий узнает, как живут "работницы любовной сферы", испытает на себе ритуал очищения крапивой, а также побывает на закрытом суде коренных народов, который обычно не разрешают снимать на камеру.

Эквадор – страна безумных нравов. Здесь работницы древнейшей профессии громко заявляют о своих правах и создают профсоюзы, а "любовь за деньги" не считается постыдной. Дело в том, что в этой стране "древнейшая женская профессия" легальна. Но как живут работницы такой сферы на самом деле, как относятся к своей профессии они сами и их супруги, телезрители узнают в новом выпуске программы.

В Эквадоре есть необычный ритуал очищения, который, как верят местные, помогает очистить и душу, и тело – от грехов и негативной энергии. Поэтому к нему эквадорцы прибегают постоянно. Им же очищаются "работницы любви", им наказывают преступников, снимают порчу, а детям он помогает наладить сон. Практикуют его в специальных клиниках народной медицины.

Читайте такжеДмитрий Комаров попытался узнать у гуцульских мольфаров, когда Украина будет процветать (фото, видео)"Такие точки есть по всему городу. На вывеске – фотография с именем целительницы. Обычно такие ритуалы проводят женщины, которые получили свои знания по наследству – от матери к дочери. Прилавок уставлен причудливыми коробками. На полках лежат разнообразные цветы и корни. Такие заведения пользуются огромным спросом", – рассказал Комаров.

Во время ритуала, который называется Лимпия, клиента бьют пучком самых разных трав, среди которых обязательно есть жгучая крапива. Эквадорцы верят, что это растение забирает негативную энергию, поэтому считают его священным.

По традиции программы, Комаров испытает обряд Лимпии на себе и позволит избить себя жгучей крапивой. Какой эффект это произведет на ведущего и защищает ли крапива от коронавируса, телезрители узнают в программе.

Интересно, что крапиву в Эквадоре используют не только как "лечение", но и в качестве наказания. Но для этого берут специальный сорт растения – особенно жгучий. Комаров в свою очередь покажет эквадорцам, как используют крапиву в Украине и научит их варить зеленый борщ.

Удивительно, но в этой стране до сих пор сохранилась традиция вершить самосуд над преступниками. Для коренных народов Эквадора такое право даже закреплено на законодательном уровне. Во время суда решение принимает вся община, а не только судья. Как происходят такие суды, Дмитрий Комаров тоже покажет в новой программе.

"Такие суды – всегда закрытые мероприятия, на которые журналистов не пускают. Но это не про Мир наизнанку. Нам удалось договориться и получить разрешение, чтобы увидеть суд коренных народов и эксклюзивно показать его зрителям", – поделился телеведущий.

В предыдущих выпусках "Мир наизнанку. Эквадор"

Автор: Марина Григоренко