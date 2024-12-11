Турция и Тенерифе – самые популярные среди туристов в Google в 2024 году / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

10 декабря 2024 года Google обнародовал итоговую статистику самых популярных поисковых запросов в мире и отдельных странах за уходящий год.

В частности, стало известно, какие страны и города мира туристы чаще всего гуглили в 2024 году, отмечает Condé Nast Traveller.

Так, среди стран путешественники больше всего интересовались Турцией, а среди городов и островов – Тенерифе, крупнейшим среди испанских Канарских островов.

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10 самых популярных в Google туристических стран в 2024 году

  1. Турция
  2. Греция
  3. Мальта
  4. Италия
  5. Египет
  6. Португалия
  7. Кипр
  8. Мексика
  9. Маврикий
  10. Хорватия

Примечательно, что хотя Испания не попала в топ-10 самых популярных в Google стран мира, сразу шесть испанских городов и островов попали в десятку направлений, которые люди чаще всего гуглили в уходящем году.

10 самых популярных в Google туристическихгородов и островов в 2024 году

  1. Остров Тенерифе (Испания)
  2. Город Бенидорм (Испания)
  3. Остров Лансароте (Испания)
  4. Остров Сими (Греция)
  5. Остров Фуэртевентура (Испания)
  6. Остров Ибица (Испания)
  7. Город Нью-Йорк (США)
  8. Остров Майорка (Испания)
  9. Остров Сардиния (Италия)
  10. Остров Икария (Греция)

Как сообщал УНИАН, ранее Париж в очередной раз признали самым популярным среди туристов городом в мире по версии Top 100 City Destinations Index от Euromonitor International.

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