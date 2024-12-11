Среди стран в уходящем году путешественники больше всего интересовались Турцией, а среди городов и островов – Тенерифе.

10 декабря 2024 года Google обнародовал итоговую статистику самых популярных поисковых запросов в мире и отдельных странах за уходящий год.

В частности, стало известно, какие страны и города мира туристы чаще всего гуглили в 2024 году, отмечает Condé Nast Traveller.

Так, среди стран путешественники больше всего интересовались Турцией, а среди городов и островов – Тенерифе, крупнейшим среди испанских Канарских островов.

Видео дня

10 самых популярных в Google туристических стран в 2024 году

Турция Греция Мальта Италия Египет Португалия Кипр Мексика Маврикий Хорватия

Примечательно, что хотя Испания не попала в топ-10 самых популярных в Google стран мира, сразу шесть испанских городов и островов попали в десятку направлений, которые люди чаще всего гуглили в уходящем году.

10 самых популярных в Google туристическихгородов и островов в 2024 году

Остров Тенерифе (Испания) Город Бенидорм (Испания) Остров Лансароте (Испания) Остров Сими (Греция) Остров Фуэртевентура (Испания) Остров Ибица (Испания) Город Нью-Йорк (США) Остров Майорка (Испания) Остров Сардиния (Италия) Остров Икария (Греция)

Как сообщал УНИАН, ранее Париж в очередной раз признали самым популярным среди туристов городом в мире по версии Top 100 City Destinations Index от Euromonitor International.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.