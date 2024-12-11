10 декабря 2024 года Google обнародовал итоговую статистику самых популярных поисковых запросов в мире и отдельных странах за уходящий год.
В частности, стало известно, какие страны и города мира туристы чаще всего гуглили в 2024 году, отмечает Condé Nast Traveller.
Так, среди стран путешественники больше всего интересовались Турцией, а среди городов и островов – Тенерифе, крупнейшим среди испанских Канарских островов.
10 самых популярных в Google туристических стран в 2024 году
Примечательно, что хотя Испания не попала в топ-10 самых популярных в Google стран мира, сразу шесть испанских городов и островов попали в десятку направлений, которые люди чаще всего гуглили в уходящем году.
10 самых популярных в Google туристическихгородов и островов в 2024 году
- Остров Тенерифе (Испания)
- Город Бенидорм (Испания)
- Остров Лансароте (Испания)
- Остров Сими (Греция)
- Остров Фуэртевентура (Испания)
- Остров Ибица (Испания)
- Город Нью-Йорк (США)
- Остров Майорка (Испания)
- Остров Сардиния (Италия)
- Остров Икария (Греция)
Как сообщал УНИАН, ранее Париж в очередной раз признали самым популярным среди туристов городом в мире по версии Top 100 City Destinations Index от Euromonitor International.
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