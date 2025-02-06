Майорка является круглогодичным местом отдыха, но летом там слишком людно.

Испанский остров Майорка считается традиционным местом летнего отдыха среди европейских туристов – в период каникул туда стекаются как семьи с детьми, так и шумные группы студентов. Так что летом там настолько людно, что в прошлом году мэр крупнейшего города острова Пальма-де-Майорки Хайме Мартинес объявил войну массовому туризму. Значит ли это, что путешественникам стоит теперь забыть об этом прекрасном месте?

Эксперты крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet уверяются, что Майорка является круглогодичным местом отдыха, так что туристам, не привязанным к летним каникулам, стоит рассмотреть возможность посещения этого балеарского острова в другое время года.

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Например, апрель-начало июня и сентябрь-октябрь являются лучшими месяцами года для тех, кто рассчитывает на тепло, но без толп туристов.

"Межсезонье является прекрасным временем для посещения острова, со средней температурой около 20°C весной и 25°C осенью. Это идеальная температура для прогулок по средневековым улочкам Пальма-де-Майорки и исследования деревень и городов вдали от побережья", – отмечают эксперты.

При этом ранняя осень все еще приятна для купания и водных видов спорта, хотя в конце августа на Майорке довольно часто случаются грозы. Октябрь же считается самым дождливым месяцем года, но это также освежает местную растительность после сухого лета.

В то же время период с ноября по март считается лучшим временем для туристов, жаждущих активного отдыха, спокойствия и экономии.

"Пальма мерцает праздничными огнями, а рождественские рынки выстроились вдоль Пасео-дес-Борн, самого привлекательного бульвара города. Но майоркинская зима мягкая по сравнению с большинством регионов Европы, с дневной температурой от 12°C до 17°C. Хотя это самое дождливое время года, дожди идут не все время, только изредка ливни мешают исследованию", – отмечают авторы материала.

При этом более прохладные температуры идеально подходят для пеших прогулок и активного отдыха, например, для исследования деревень внутренних районов на арендованном велосипеде, скутере или автомобиле – и все это без летних пробок на дорогах.

Тем временем, на июнь-август выпадают самые оживленные месяцы на Майорке – со средними температурами от 28°C до 35°C, насыщенной развлекательной жизнью, огромными толпами и высокими ценами.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты рассказали, что стоит учесть туристам, планирующим в этом году отдых в Испании – стране, охваченной протестами против чрезмерного туризма.

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