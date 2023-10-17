На Майорке и Ибице продолжают раздумывать над тем, как избавиться от любителей шумных алко-тусовок.

На популярных среди туристов испанских островах Майорка и Ибица, которые уже не первый год пытаются обуздать буйных пьяных туристов, решили прибегнуть к еще более радикальным мерам.

Как пишет Mirror, правительство Балеарских островов намерено принять новый закон, который позволит депортировать ближайшим доступным рейсом с последующим запретом на въезд нарушающих нормы приличия иностранных гостей.

Таким образом местные власти хотят защитить покой местных жителей, которые устали от шумных туристов, а также создать приоритетные условия для семейных туристов, ищущих более спокойного отдыха.

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Вместе с тем, инициаторы нововведений опасаются, что попытки правительства Балеарских островов внести в "черный список" антисоциальных туристов могут столкнуться с законодательством ЕС о свободном передвижении в тех случаях, когда отдыхающие являются выходцами из стран-членов ЕС.

Как Майорка борется с буйными туристами

Ранее власти одного из городов на Майорке решили ввести штрафы в размере 900 евро для туристов, прыгающих с причала в воду, после ряда трагических инцидентов.

Также власти Майорки еще в 2022 году заявляли о планах сократить количество туристов, приезжающих на отдых. Чтобы регулировать туристические потоки, на курорте планировали установить новые более жесткие лимиты на количество доступных для туристов вариантов размещения.

Тем временем, некоторые местные рестораны начали вводить дресс-код, чтобы отсеять плохо одетых туристов.

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