Также в поездах будет реализовываться другая продукция в индивидуальной упаковке: печенье, вафли, снеки и прочее.

Акционерная компания «Укрзализныця» с 1 декабря возобновляет реализацию чайно-кофейной продукции в пассажирских поездах.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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«С 1 декабря 2020 года «Укрзализныця» возобновляет реализацию чайно-кофейной продукции в пассажирских поездах. Такое решение принято из-за многочисленных обращений и пожеланий пассажиров вернуть чай и кофе», - сказано в сообщении.

Пресс-служба подчеркнула, что «Укрзализныця» будет предоставлять услуги в соответствии с санитарно-гигиеническими и противоэпидемическими нормами.

"Все напитки будут предоставляться в одноразовой посуде - гофрированных стаканах емкостью 250 мл», - сказано в сообщении.

Отмечается, что цена услуги для пассажиров не изменится: как и раньше, чай, кофе и вода в бутылке (0,5 л) будут стоить по 10 грн.

«Заказать и оплатить напитки можно будет при оформлении проездных билетов онлайн», - сообщила пресс-служба.

Кроме того, в поездах будет реализовываться другая продукция в индивидуальной упаковке: печенье, вафли, снеки и прочее.

"Укрзализныця" и карантин

Весной «Укрзализныця» прекратила реализовывать чай и кофе в поездах в рамках карантинных ограничений.

Ранее в ноябре «Укрзализныця» сообщила, что рассматривает возможность интеграции в систему онлайн-продажи билетов на поезд функции заказа еды.

Справка УНИАН. "Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

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Автор: Павел Степанец