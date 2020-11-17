Также «Укрзализныця» готова рассмотреть бизнес-планы по предоставлению в поездах других услуг.

Акционерная компания «Укрзализныця» рассматривает возможность интеграции в систему онлайн-продаж билетов на поезд функции заказа еды.

Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на и. о. члена правления компании, директора филиала «Пассажирская компания» Александра Перцовского.

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"Сейчас рассматривается вариант интеграции в систему онлайн-продажи билетов опции заказа еды в поезде. Например, пассажиру будет предложено определенное меню, которое заранее будет подготовлено и передано в вагон проводникам согласно заказу. Компания ожидает инициативу со стороны бизнеса», - цитирует пресс-служба его слова.

Перцовский подчеркнул, что «Укрзализныця» готова тестировать различные форматы, которые предложит бизнес.

«Главное, что мы требуем, чтобы учитывались новые реалии, в частности эпидемическая ситуация», - сказал он.

Также директор «Пассажирской компании» рассказал, что «Укрзализныця» готова рассмотреть бизнес-планы по предоставлению в поездах других услуг.

"Это может быть продажа периодических изданий или предоставление доступа к интернету, Wi-Fi. Мы заинтересованы в том, чтобы появлялись частные компании, которые будут развивать сегменты дополнительных услуг, ведь наша цель - вернуть пассажиров в поезда и предоставить им достойный уровень комфорта во время путешествий», - сказал он.

Что сегодня можно купить в украинских поездах

В июле компания "Укрзализныця" возобновила услуги питания в скоростных пассажирских поездах и начала реализацию кондитерских изделий, воды и других холодных напитков в поездах дальнего следования.

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Автор: Павел Степанец