На четвертом году полномасштабной войны отдых для украинцев уже не роскошь, а жизненная необходимость, чтобы немного восстановить силы.

Украинские туристы привыкли к новой логистике путешествий из соседних стран, о чем свидетельствует стабильно положительная динамика спроса на путешествия в течение последних трех лет, и постепенно возвращаются к раннему планированию отдыха. Туристический рынок реагирует на гибкость и интерес путешественников расширением географии направлений для отдыха и городов отправления.

В преддверии старта сезона туроператор Join UP!™ рассказал об одних из самых востребованных направлений, где украинцы смогут отдохнуть весной-летом 2025. (*Цена тура указана за одного человека при двухместном размещении на 7 ночей на старте программы по направлению. Цена актуальна на дату публикации и может меняться).

Любимый формат "все включено": Турция, Египет, Тунис, Албания

Лидерами запросов остаются одни из самых популярных на протяжении лет Турция (от 14 157 грн*, автобусный тур – от 8 416 грн*) и Египет (от 17 276 грн*). Эти курорты чаще всего выбирают для семейного отдыха с детьми благодаря хорошо развитой инфраструктуре и системе "все включено".

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В грядущем сезоне туристов ждут интересные новинки, которые помогут заново или впервые, но необычно, открыть для себя эти направления. В Турции туроператор возобновляет полетную программу к Эгейскому побережью. Это направление дороже, чем Анталийское побережье, куда тоже можно отправиться к морю, но его основным преимуществом является меньшее количество россиян среди отдыхающих.

Доступны для бронирования популярные отели сети Rixos, а также удобная полетная и автобусная программы в Турцию: вылеты из Молдовы и Польши с апреля и из Румынии с июня. Также в румынскую Сучаву будут курсировать автобусы из Винницы, Хмельницкого и Черновцов. Автобусная программа из Киева, Одессы, Запорожья и Харькова на турецкие курорты стартует в мае. Ориентировочное время в пути – 30-40 часов, в зависимости от города выезда.

Абсолютной новинкой для египетского направления, в дополнение к традиционным Хургаде и Шарм-эш-Шейху и известному своим подводным миром Марса-Аламу, станет Аламейн – оптимальный вариант для тех, кто уже бывал в Шарм-эш-Шейхе или Хургаде и ищет роскошного отдыха без толп в европейском стиле. Несмотря на то, что в целом в Египте немало россиян, за последние несколько лет это направление заметно украинизировалось: появились украиноязычные гиды, в отелях есть украинские телеканалы и звучит украинская музыка.

Среди интересностей, которые добавляют впечатлений и помогают заново открывать страну тем, кто уже здесь бывал, – комбинированные туры и экскурсионные маршруты со специальными предложениями и бесплатными опциями для детей: круиз по Нилу, городские туры, мотосафари, автобусная прогулка по Каиру, Александрийская библиотека, разнообразные морские прогулки и тому подобное.

Полетная программа в Египет круглогодичная. Летом на курорты можно добраться из Молдовы, Польши, Румынии, Чехии, Казахстана и стран Балтии.

В бюджетном сегменте в формате "все включено" доступны Тунис (19 756 грн*) и Албания (от 19 940 грн*). В пик летнего сезона, когда традиционные направления уже достигают максимальных цен, отдых на этих курортах только стартует и приобрести тур можно по более выгодной цене. Тунис – это нечто среднее между Турцией и Египтом, имеет развитую туристическую инфраструктуру, хотя любимый формат "все включено" и уровень отелей в целом скромнее, чем в Турции. Основной прелестью направления является талассотерапия (разнообразные оздоровительные и расслабляющие спа-процедуры) и шопинг, климат здесь умеренный и летом не ощущается сильная жара. Украинцам, которые едут на отдых по пакетному туру, не нужна виза, однако все туристы, в соответствии с действующими правилами, должны самостоятельно оплачивать туристический сбор в отелях в сумме от 1 евро в сутки.

Отправиться в Тунис можно из Молдовы, Польши и Румынии. Полетная программа стартует в мае.

Албания – удачный выбор, если хочется более активного городского отдыха. Компактная страна с уютными улочками для пеших прогулок и ресторанами с фирменными албанскими огромными порциями морепродуктов, и колоритной атмосферой, сформировавшейся под влиянием Греции и Италии. Великолепную природу Албании лучше всего исследовать на машине. Вся туристическая инфраструктура здесь совсем новая, потому что туризм начали активно развивать только 10 лет назад. Еще одним преимуществом компактности страны является то, что за несколько часов на машине можно добраться до Черногории, или за час на пароме побывать в Греции.

Для отдыха с детьми лучше выбирать Дурес и Влеру, которые отличаются широким выбором семейных отелей, пологим входом в море на пляжах и коротким трансфером от аэропорта. А для отдыха в компании друзей лучше всего подойдут Ксамиль и Саранда – здесь много мини-отелей и апартаментов, бурлит ночная жизнь.

Полетная программа из Польши стартует в мае, из Молдовы и стран Балтии – в июне.

Безопасное и беззаботное Средиземноморье: Греция, Испания, Кипр

Европейские морские курорты также пользуются значительным спросом. В Средиземноморском регионе любят отдыхать путешественники со всего мира, и количество украинцев на этих курортах из года в год растет. Если говорить о специфике направлений, Грецию (от 14 324 грн*, автобусный тур – от 11 964 грн*) выбирают за невероятные природные локации, вкусную кухню и хорошо развитую инфраструктуру для семейного отдыха, а также формат "все включено". Кроме уже традиционного Крита, можно остановиться в континентальной Греции: Салоники и Афины, где великолепные пляжи и природные локации дополняют впечатляющие древние достопримечательности. Также из Салоников будут курсировать трансферы на Халкидики – зеленый полуостров, где природа окружает отели со всех сторон и территория которого является заповедной зоной. Отдых здесь – это спокойствие и безмятежность, хороший выбор для замедления и перезагрузки.

Эксклюзивно в этом сезоне можно забронировать любимые на рынке отели сети Mitsis, а широкая полетная программа, стартующая в апреле, с вылетами из Молдовы, Польши, Румынии, Чехии и стран Балтии, а также автобусные туры из Киева в Салоники позволяют комфортно планировать отдых.

Испанию (от 25 535 грн*) ценят прежде всего за возможность сочетать морской (курорты Коста-Брава и Коста-Дорада) и городской (Барселона, небольшие старинные городки и рыбацкие поселки) отдых. Страна богата природными ландшафтами, комфортными городами с кучей достопримечательностей и инфраструктурой для отдыха с детьми, большим количеством парков развлечений (самый известный – Порт Авентура). Богатым на впечатления станет отдых в Аликанте или в Пальма-де-Майорке. Испания – одна из тех стран, где удобно отдыхать "как местный" с полным погружением в жизнь страны, частыми прогулками, шопингом, обедами в ресторанах.

Летать украинцы смогут в Испанию из Молдовы, Польши и Румынии. Рейсы стартовали в марте.

Кипр (17 808 грн*) пользуется спросом среди молодежи за активную ночную жизнь. Айя-Напа считается местной Ибицей, на Протарасе отдыхают преимущественно семьи с детьми – здесь гораздо спокойнее, много пляжей с пологим входом, хотя детской инфраструктуры вроде парков развлечений немного, а на Пафос едут за отдыхом в стиле, полностью соответствующем названию курорта. Общей для всех кипрских курортов прелестью является чрезвычайно вкусная еда и чистые пляжи – на острове 74 пляжа отмечены "голубым флагом", что является международным знаком чистоты и экологичности. Кроме того, Кипр, как и Греция, является центром религиозного паломничества.

Полетная программа стартует с конца марта. Рейсы будут отправляться из Молдовы, Польши, Чехии, стран Балтии.

Короткие автобусные маршруты к морю: Болгария, Черногория

Одной из самых активных туристических групп летом являются женщины с детьми. Не всем легко дается логистика путешествий с вылетами из соседних стран и многочасовые перелеты в дальние страны. Хорошей альтернативой в этом случае будет поездка к морю автобусом. Статистика Join UP!™ показывает, что спрос на короткие автобусные маршруты, в частности в Болгарию, в 2024 году удвоился.

Популярность Болгарии (от 11 898 грн*, автобусный тур – от 8 015 грн*) среди иностранных туристов растет, согласно данным Министерства туризма страны. Широкие песчаные пляжи, пологая береговая линия, мягкий черноморский климат и качественный сервис создают идеальные условия для комфортного отдыха с детьми.

По расширенной в этом сезоне автобусной программе поехать в Болгарию можно из Ужгорода, Луцка, Черновцов, Харькова, Запорожья, Львова, Одессы и Киева. Рейсы стартуют в конце мая. Ориентировочное время в пути – до 30 часов. Также в этом году можно воспользоваться авиарейсами из Польши и стран Балтии.

Еще одним популярным автобусным направлением является Черногория (от 15 600 грн*, автобусный тур – от 10 716 грн*). Ее смело можно называть страной трендовых форматов отдыха и комфортного размещения на любой вкус – от бюджетных вилл до элитных апартаментов и пятизвездочных отелей. Идеальна для проведения времени, как местный житель, а значит, кроме пляжного отдыха, вкусно и разнообразно есть в многочисленных ресторанах, много гулять пешком, кататься на велосипеде или самокате, или путешествовать на машине – в Черногории достаточно сказочных природных ландшафтов. Также исследовать все многообразие, которое страна предлагает для знакомства, удобно на экскурсиях.

Так же в Черногории можно расслабляться в формате "все включено" или выбрать роскошный отдых с ярким досугом в изысканных местах и с необычными активностями. Добавит впечатлений во время отдыха и взрослым, и детям прогулки по местам киносъемок известных лент (сет-джеттинг). Так, в Черногории снимали фильмы с участием Джонни Депа, Брэда Питта, Джерарда Батлера, Пирса Броснана и других всемирно известных звезд.

Автобусная программа в Черногорию стартует в июне. Отправиться на отдых можно из Киева, Житомира, Ровно, Львова, Стрыя, Мукачево и Берегово. Ориентировочное время в пути – 30-40 часов, в зависимости от города выезда. Долететь – из Молдовы, Польши и стран Балтии.

Преимущества раннего бронирования остаются актуальными для туристов – это прежде всего возможность по более низкой цене приобрести отдых по популярному направлению и воспользоваться лучшим выбором размещения. За прошлый год глубина бронирования увеличилась до 47 дней, что свидетельствует о возвращении украинцев к раннему планированию.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2024 года украинская авиакомпания SkyUp Airlines (родственница Join UP!) объявила о возвращении на украинский рынок.

Уже с апреля 2025 года авиаперевозчик начнет летать по ряду популярных европейских направлений из аэропорта "Кишинев" (Молдова), постепенно расширяя программу полетов.

В частности, сейчас уже известно о запуске рейсов в такие города: Аликанте, Барселона, Пальма-де-Майорка (все - Испания), Афины, Ираклион, Салоники (все - Греция), Ницца, Париж (все - Франция), Лиссабон (Португалия), Ларнака (Кипр), Берлин (Германия), Прага (Чехия) и Стокгольм (Швеция).

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