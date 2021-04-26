В понедельник, 26 апреля, на столичном ВДНХ состоялось торжественное открытие мультимедийной выставки "Чернобыль. Путешествие". В мероприятии приняли участие Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента, координатор программы Владимира Зеленского "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

На интерактивной выставке благодаря современным технологиям можно попасть в саму зоны отчуждения и исследовать ее. Здесь также представлено множество видеоматериалов, архивных фотографий, можно послушать истории очевидцев и записать собственные мысли и переживания в видео или аудиоформате.

"Постепенно Чернобыль становится одним из туристических магнитов Украины. Символом того, что человечество способно восстанавливаться, если делать выводы из собственных ошибок.

Выставка "Чернобыль. Путешествие" - один из первых шагов к тому, чтобы демифологизировать тему и начать работу по развитию зоны отчуждения", - написал Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что в этом году в зоне отчуждения стартовала программа Владимира Зеленского "большое строительство". За следующие три года там планируют обновить основные трассы по европейским стандартам, обеспечив безопасный доступ для туристов, экологов, защитников природы и ученых. План программы также предусматривает создание современного КПП с музеем, зоны отдыха.

"В Чернобыльской зоне уже работает первая солнечная электростанция Solar Chernobyl, есть возможности для создания новых подобных предприятий. Здесь большой потенциал для научно-исследовательских экспедиций. Количество туристов за последние три года выросло в 16 раз. Интересным направлением для инвестиций является кинопроизводство", - отметил Тимошенко.

По словам заместителя председателя ОП, через 35 лет после Чернобыльской катастрофы по инициативе Офиса Президента Украины в рамках программы "Большая стройка" начинается новый этап в истории Зоны отчуждения. Украина работает над тем, чтобы эта территория стала не местом забвения, а точкой развития.

Относительно выставки "Чернобыль. Путешествие", то для посетителей будет открыто после отмены жесткого карантина. Позже выставка попутешествует в сам Чернобыль.

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Автор: Иван Бойко