Кефалония привлекает посетителей своим тихим очарованием, историческими местами и спокойной, немноголюдной атмосферой.

Один потрясающе красивый греческий остров по-прежнему принимает менее половины туристов, чем Санторини.

Как пишет Daily Express, Кефалония, мирный уголок в Ионическом море, приняла 755 929 иностранных туристов в 2024 году.

Для сравнения, Санторини посетили 1 543 796 человек, согласно предварительным данным Fraport Greece, которая управляет 14 региональными аэропортами по всей стране.

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Отмечается, что Кефалония, известная своими суровыми ландшафтами и безмятежными пляжами, также зафиксировала более низкие темпы роста, чем Санторини. С 2023 года количество международных прибытий увеличилось на 1,3 %, по сравнению с 1,8 % на более оживленном острове.

Интересно, что Кефалония также примерно в 10 раз больше Санторини, а это означает, что редко встречающиеся туристы могут наслаждаться ее пышной зеленью, обширными пляжами и скалистыми горами.

"В то время как Санторини славится своими драматическими закатами и бурной ночной жизнью, Кефалония привлекает посетителей своим тихим очарованием, историческими местами и спокойной, немноголюдной атмосферой", - сказано в статье.

Пещера Мелиссани, подземное озеро с пронзительно-бирюзовыми водами, является обязательным местом для посещения. Посетители могут совершить лодочную прогулку, чтобы осмотреть поразительную пещеру.

Для любителей пляжного отдыха пляж Миртос известен своей белой галькой и кристально чистой голубой водой, а пляж Антисамос, окруженный холмами, является спокойным местом для отдыха.

"Остров не просто однообразен, он имеет богатую историю и культуру, например, римскую виллу Скала, где можно увидеть хорошо сохранившиеся мозаики", - пишут эксперты.

Интерестно, что археологический музей Кефалонии в Аргостоли также может похвастаться богатством артефактов из прошлого острова, демонстрирующих его греческое и римское влияние.

Британские туристы составляют наибольшую долю иностранных гостей, прибывающих в аэропорты сети Fraport. Аэропорты, находящиеся под управлением Fraport, включают Корфу, Кос, Миконос, Родос и Скиатос.

Новости туризма

Эксперты по отдыху собрали лучшие пляжи в Африке, и "частный рай" оказался на первом месте. Остров Мнемба в Танзании может похвастаться нетронутыми пляжами с белым песком и одним из самых ярких коралловых рифов вокруг. Этот район также является охраняемой морской заповедной зоной с множеством разнообразных морских обитателей.

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