Пляж гораздо более уединен, чем многие другие райские места, благодаря своему статусу частного острова.

Эксперты по отдыху собрали лучшие пляжи в Африке, и "частный рай" оказался на первом месте.

Как пишет Daily Express, расположенный недалеко от северо-восточного побережья Унгуджи, это самый большой остров в архипелаге Занзибар, и его называют "вершиной босоногой роскоши".

Остров Мнемба в Танзании может похвастаться нетронутыми пляжами с белым песком и одним из самых ярких коралловых рифов вокруг. Этот район также является охраняемой морской заповедной зоной с множеством разнообразных морских обитателей.

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"Те, кто достаточно смел, чтобы заняться сноркелингом или дайвингом, будут вознаграждены видом дельфинов и черепах, наслаждающихся красотой рядом с вами", - сказано в статье.

Пляж также гораздо более уединен, чем многие другие райские места, благодаря своему статусу частного острова.

Отмечается, что это действительно эксклюзивный и роскошный отдых с безупречным пляжем со спокойными бирюзовыми водами, плещущимися вдали.

"Окружность Мнембы немноо больше километра может быть меньше, чем у большинства пляжей, но она обладает силой и вряд ли является местом, где стоит бороться за место для полотенца", - пишут эксперты.

Условия для купания здесь описываются как идеальные с множеством развлечений на свежем воздухе. Подводное плавание с аквалангом, гребля на веслах, рыбалка нахлыстом, каякинг, глубоководная рыбалка и даже возможность поплавать с дельфинами - все это предлагается на Мнембе.

Также для немногих счастливчиков также доступен шанс понаблюдать за детенышами зеленых черепах, направляющихся к великому и великому океану, поскольку февраль и март - лучшее время, чтобы увидеть их.

Изысканный Mnemba Island Lodge предлагает уникальный отдых и является единственным местом размещения на острове, которое идеально расположено среди тропических лесов острова. Один отзыв Tripadvisor об островах Мнемба гласит:

"Плавание с дельфинами было прекрасным опытом с отличным сноркелингом, свежими фруктами на песчаной отмели, это было идеально".

Другой также поделился своей любовью, написав: "Любителям сноркелинга я настоятельно рекомендую Мнембу с красивыми кораллами, множеством рыб - у нас было потрясающе".

Новости туризма

Ламу - спокойный остров в Индийском океане, на котором находится одноименный старый город, являющийся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Очаровательный город, населенный более семисот лет, переносит вас назад во времени, поскольку он сохранил свою культуру и традиции на протяжении веков.

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